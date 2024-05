HVIEZDA Ivety utrpela na skúške ZRANENIA: Odviezla ju SANITKA!

Anna Fialová ako Iveta Bartošová (Zdroj: VOYO)

Minisériu s názvom Iveta si obľubili mnohí sledovatelia markizáckej platformy Voyo. Aktuálne sa počin dostáva aj na obrazovky. Diváci tak môžu byť svedkami života speváčky Ivety Bartošovej v podaní českej herečky Anny Fialovej. Jej hviezda vďaka spomínanej snímke stúpa aj na Slovensku, kde sa dostala do väčšieho povedomia.

O jej hereckom talente sa nedá pochybovať. Jej výkony sú priam obdivuhodné. Aj kvôli tomu má množstvo pracovných ponúk. Aktuálne jednu prijala, a to hrať v predstavení na Letných shakespearovských slávnostiach na Pražskom hrade. Anna tam hrala aj pred 6 rokmi, no na to vystúpenie najlepšie spomienky nemá. Skúšky, aby bolo všetko dokonalé, prebiehajú večer od 23-tej do rána do štvrtej.

Možno aj únava zohrala svoju úlohu. Českú herečku odtiaľ odnášala sanitka. Utrpela hneď niekoľko zranení po sebe. „Pri tom poslednom som v sanitke hovorila umeleckému riaditeľovi, nech už ma nikdy nevolá, že už s nimi nechcem mať nič spoločné,“ zaspomínala si Fialová. „Bola som ale pod vplyvom rajského plynu,“ dodala s tým, že je nakoniec za návrat do projektu rada, informuje denník Aha!.