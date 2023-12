FOTO známeho herca zo Sám doma láme srdce: Po mozgovej mŕtvici skončil na vozíku!

Tim Curry (Zdroj: 20th Century Fox)

NEW YORK - Aj napriek tomu, že meno britského herca Tima Currya (77) nie je príliš známe, tak jeho tvár sa mnohým spája aj s vianočnými sviatkami. Účinkoval totiž v legendárnej komédii Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Už dlhšiu dobu však bojuje so zdravotnými problémami a pohľad na jeho aktuálne zábery rozosmutní každého fanúšika.