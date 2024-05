Pellegrini to povedal jasne: Na okrúhly stôl predsedov strán ešte nedozrel čas! Prezidentka reaguje

(Zdroj: reprofoto - Facebook / Peter Pellegrini)

BRATISLAVA - Už sú to štyri dni, čo bol spáchaný atentát na premiéra Roberta Fica, ktorý sa z neho aktuálne spamätáva v banskobystrickej nemocnici. Atentátnik Juraj Cintula mu spôsobil viaceré zranenia, pre ktoré premiér podstúpil dve operácie a je naďalej vo vážnom stave. Odchádzajúca prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini chceli upokojiť vášne, ktoré vznikli po atentáte a lídrov politických strán zavolali za okrúhly stôl. Teraz však priznal, že na jeho uskutočnenenie ešte zrejme nedozrel čas.

Prezidentka Zuzana Čaputová spoločne so svojím nástupcom Petrom Pellegrinim pozvú do Prezidentského paláca lídrov všetkých parlamentných politických strán. Cieľom je upokojiť situáciu a odmietnuť násilie. Vyzývajú tiež všetky politické strany, aby načas prerušili alebo výrazne utlmili kampaň pred blížiacimi sa eurovoľbami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v reakcii na útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Archívne VIDEO Spoločné vyhlásenie Čaputovej a Pellegriniho k spoločenskej situácii po atentáte na Fica

Spoločné vyhlásenie Čaputovej a Pellegriniho k spoločenskej situácii po atentáte na Fica (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin. Ale napätá atmosféra nenávisti bola naším kolektívnym dielom," vyhlásila prezidentka. Vyzvala na vykročenie z bludného kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní. Spolu s Pellegrinim si podľa svojich slov uvedomujú, že pre spoločnosť je teraz najdôležitejšie upokojiť situáciu. Útok na Roberta Fica označila nielen za ľudskú tragédiu, ale aj útok na demokratické zriadenie. Stretnutie lídrov politických strán za okrúhlym stolom sa pôvodne plánovalo na utorok. Účasť prisľúbili všetky opozičné strany a jedna koaličná strana - Hlas-SD. Smer ani SNS sa nevyjadrili, či pozvanie prijmú.

Ostrá kritika

Teraz sa však podľa zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho ukazuje, že na okrúhly stôl ešte nedozrel čas. "Slovensko je zranenou krajinou, Každý z nás v týchto ťažkých chvíľach svojim konaním rozhoduje o tom, či sa tieto rany budú hojiť, alebo či k nim, naopak, budú pribúdať aj ďalšie," povedal Pellegrini vo videu. Ako povedal, účelom stretnutia bola snaha dospieť k dohode na základných pravidlách slušného demokratického súboja. Rovnako sa snažili svojich voličov vyzvať k zdržanlivosti a upokojenie. "Posledné dni a niektoré tlačové konferencie nám však ukázali, že niektorí politici nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto obrovskej tragédii. Akoby nepochopili, že práve ich doterajšie kroky, vyjadrenia a nechutné útoky zásadne prispeli k napätiu v našej spoločnosti. Dúfam, že sa stretnutie lídrov politických strán uskutoční neskôr," povedal zvolený prezident otvorene s tým, že zmierenie národa je beh na dlhú trať. Novozvolený prezident je presvedčený, že upokojenie slovenskej spoločnosti nesmie padať na jednotlivcoch, ktorí si šírenie zla a nenávisti zvolili za svoju politickú cestu.

VIDEO Na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas, uviedol Pellegrini

Na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas, uviedol Pellegrini (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Chce preto naďalej apelovať nielen na politikov, ale aj na médiá, mienkotvorné osobnosti, spoločenské organizácie, aby konali tak, aby sa už na Slovensku žiadna tragédia nikdy nezopakovala. "Obraciam sa aj na Vás, milí spoluobčania, chápem, že po udalostiach, ktoré nemajú na Slovensku obdobu, sú vášne nanajvýš vyburcované. Ale nenechajte sa uniesť negatívnymi reakciami politického súboja, ktorého budeme svedkami nasledujúce týždne," obrátil sa na občanov s tým, aby sa pokúsili najbližšie obdobie prejaviť viac rešpektu k inému názoru. "Sme jeden národ, jedno spoločenstvo, jedno Slovensko. A k upokojeniu môže každý z nás prispieť svojim vlastným dielom už dnes. Bez ohľadu na to, či tak urobia aj ostatní, bez ohľadu na to, akú politickú stranu podporujeme, alebo volíme," uzavrel.

Čaputová: Otázka okrúhleho stola je naďalej otvorená

"Možnosť stretnutia politických lídrov považuje prezidentka stále za otvorenú. Je prirodzené, že si jeho príprava vyžaduje nielen čas, ale aj trpezlivosť. V aktuálnej situácii je však najdôležitejšie, aby nastal posun v upokojení situácie. Menej dôležité je, či sa stretnutie uskutoční neskôr alebo na inom mieste," povedala prezidentka Zuzana Čaputová.

Danko: Vedel, som, že z toho nič nebude

Predseda SNS Andrej Danko očakával, že utorkový okrúhly stôl lídrov politických strán nebude. Podľa neho nie je priestor niekoho obviňovať, ale ani hovoriť o generálnych gestách zmierenia. Zvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu poďakoval, že "cúvol". Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. Podľa lídra KDH Milana Majerského treba zmierenie a upokojenie v krajine, hnutie bolo na okrúhly stôl pripravené. Obáva sa však, že politici budú situáciu eskalovať.

"Je falošné hovoriť o tom, že stretnutie v utorok by zmierilo spoločnosť," skonštatoval Danko. Uznal však, že každý chce zmierenie. Pellegrinimu poďakoval, že ustúpil z iniciatívy okrúhleho stola a že Hlas-SD uznal, že takéto stretnutie je predčasné. S niektorými ľuďmi sa podľa neho debatovať nedá, čo považuje za problematické. "Neverím v premenu niektorých ľudí," poznamenal. Je však vďačný, ak sa rodí slušná opozícia, s ktorou je možné diskutovať. S Igorom Matovičom si ale za jeden stôl sadnúť odmieta.

SaS: Niektorí politici nepochopili výzvu tejto napätej doby.

Na slová novozvoleného prezidenta reagovala aj opozičná SaS. "Pokiaľ nezačneme spolu vecne a slušne komunikovať, nikdy sa nevymaníme zo špirály nenávisti. Po atentáte na premiéra Roberta Fica je na nás, politikoch, aby sme prinášali do spoločnosti pokoj. Bohužiaľ, deje sa však presný opak. Niektorí politici nepochopili výzvu tejto napätej doby. Donekonečna rozdeľujú spoločnosť, chrlia nenávisť, osobné útoky či vulgarizmy. Takto sa z miesta nikdy nepohneme. Aj preto sme privítali iniciatívu spoločného rokovania lídrov politických strán, s ktorou prišli úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová a novozvolený prezident Peter Pellegrini. Chceme byť súčinní pri vytvorení celospoločenského zmieru. Ak nechceme rozhádanú spoločnosť, rodiny či nevraživosť medzi susedmi, bez spoločnej komunikácie to nepôjde,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Šimečka: PS stále verí, že iniciatíva za okrúhly stôl strán uspeje

Predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi je ľúto, že niektoré strany odmietajú okrúhly stôl organizovaný prezidentkou Zuzanou Čaputovou a jej zvoleným nástupcom Petrom Pellegrinim. Hnutie túto iniciatívu víta a stále verí, že uspeje. "Považujem za kľúčové, aby sme zastavili rastúcu vlnu nenávisti, napätia a nevraživosti - spoločným signálom, že hoci naše politické rozdiely a spory pretrvávajú, vieme politickú súťaž viesť normálne, kultúrne a bez nenávisti," uviedol Šimečka.

Mrzí ho, že viacerí politici, aj koalície, aj opozície, akoby si neuvedomovali vážnosť situácie, a naďalej prilievajú olej do ohňa. "Kreslia obraz kolektívnej viny, akoby za atentát mohli médiá, či opozícia, pričom vedia, že vinným je atentátnik, ktorý bol osamelým vlkom a dnes sedí vo väzbe. To je to posledné, čo teraz potrebujeme," dodal predseda PS.

VIDEO Kľúčové je zastaviť rastúcu vlnu nenávisti, napätia a nevraživosti, uvádza Šimečka

Kľúčové je zastaviť rastúcu vlnu nenávisti, napätia a nevraživosti, uvádza Šimečka (Zdroj: Progresívne Slovensko)