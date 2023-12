Tomáš Bezdeda o otcovstve: Všetci ho STRAŠILI… Nikto nepovedal NIČ PEKNÉ!

(Zdroj: Instagram TB)

BRATISLAVA - Bolo to presne 20. júna, keď sa spevák Tomáš Bezdeda pochválil správou, že mu do života prišlo to najväčšie šťastie. Stal sa otcom. Manželka Ivana mu na svet priviedla synčeka, ktorý dostal krásne slovenské meno - Jakub. Odvtedy už uplynul pol rok, no a spevák prehovoril o tom, ako to u nich doma vyzerá a ako sa cíti v polohe "tatina".

„Ja si myslím, že som veľmi dobrý, empatický a srdečný otec," opísal sa Tomáš, ktorý sa nechal počuť, že svojho synčeka by najradšej od samej lásky zjedol. Počas rozhovoru nešetril chválou ani na svoju manželku Ivanku. „Ivka je výborná matka. Musím povedať, veľmi dobre jej to ide," uznal spevák.

Nuž ale, ako každý rodičia malého dieťatka, aj Bezdedovci občas prechádzajú chvíľkami, kedy cítia vyčerpanie. A to najmä mladá mamička. „Keď sa tak budila, ja som spal... A počul som, ako hovorí, že... "Bože, prečo je to také nespravodlivé?" Asi narážala na to, prečo muži nedojčia a dojčia ženy... Tie ženy si to trošku viac odskáču...A tým to majú trošku ťažšie. Tak týmto by som sa im chcel aj poďakovať, že to takto zvládajú," uznal Tomáš, ktorý tak vzdal svoj "hold" všetkým matkám.

Ako sa Tomáš Bezdeda hodnotí ako otec, v čom ho táto životná úloha výrazne zmenila a aj to, ako a prečo ho všetci pred rodičovstvom doslova strašili, sa dozviete v našom rozhovore vyššie.

