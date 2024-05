Populárna satirická stránka je pod tlakom: V SNS volajú po zásahu, obvinený Bombic zverejnil fotografiu dieťaťa!

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko dokonca podľa Denníka N stránku nepriamo spojil s útokom na premiéra. „Považujete za normálne, že máme stránku ZOMRI, keď nám tu strieľali na premiéra?“ spýtal sa v nedeľnej diskusii na TA3. Proti príspevkom Zomri by mohol zakročiť samotný Facebook, pričom so spoločnosťou Meta by mal podľa Danka komunikovať štátny orgán.

Vyjadrenie Andreja Danka k streľbe po rokovaní vlády v Handlovej

Práve Danko bol v minulosti častým terčom satiry, ktorá sa na stránke objavovala. Ako konkrétne ale podľa neho satirická stránka súvisí s atentátom nevysvetlil. „Musíme chrániť ľudí, ale aj politikov pred nezákonnými a nepravdivými informáciami, ktoré vedia človeku zničiť život,“ dodal vo svojom príspevku.

Podľa Tarabu by sa stránkou mala zaoberať polícia

Jedným z najhlasnejších kritikov stránky je dlhodobo minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý dokonca volá po tom, aby sa so Zomri začali zaoberať orgány činné v trestnom konaní. „ZOMRI - už podľa názvu, by malo byť osobitným centrom záujmu orgánov činných v trestnom konaní. Historicky je škandálom, že tento nástroj hejtu, troch chlapcov s vreciami na hlavách, tu OČTK takú dobu prehliadali,“ napísal na svojom Facebook účte. Hoci Taraba neuviedol konkrétne dôvody na vyšetrovanie, v komentároch dodal, že „všetko sa zákonne pripravuje“.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po atentáte sa Zomri prestalo venovať domácim politickým témam, pričom posledné príspevky sa zamerali najmä na hokejové majstrovstvá sveta. Stránka tiež zdieľala výzvy polície na upokojenie vášní a návrhy na dialóg medzi politickými stranami.

Extrémista Bombic zverejnil fotku dieťaťa

Situácia okolo Zomri sa ešte viac vyostrila, keď obvinený extrémista Daniel Bombic zverejnil na sociálnej sieti Telegram fotografie údajného administrátora stránky. Bombic, ktorý je na Slovensku trestne stíhaný a momentálne sa nachádza vo Veľkej Británii, zverejnil aj fotografie, kde údajný admin vedie dieťa do škôlky, a uviedol miesto, kde sa škôlka nachádza. Medzi hosťami jeho diskusií na sociálnych sieťach bol pred pár týždňami aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

„Je len pár dní po brutálnom útoku na predsedu vlády a zdá sa, že výzvy nestupňovať násilie ostávajú nevypočuté. Toto je absolútne za čiarou a neakceptovateľné. Deti za nič nemôžu a v žiadnom prípade sa nemôžu stať nástrojom na sledovanie nejakého osobného či politického cieľa. Žiaľ, Bombica dlhodobo legitimujú viacerí politici z vládnej koalície a on sám vystupuje ako spojenec. Pevne verím, že sa to nestalo s ich požehnaním a že toto konanie odsúdia,“ reagovala kandidátka do Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko Veronika Cifrová Ostrihoňová.

(Zdroj: Facebook/Veronika Ostrihonova )