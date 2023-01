Veľký ÚSPECH pre Slovensko: TRIUMF 17-ročnej Slovenky v prestížnej zahraničnej súťaži!

BRATISLAVA - Speváčka a skladateľka Gigi Ann získala pre Slovensko prvé miesto v prestížnej súťaži UK Songwriting Contest 2022. Iba sedemnásťročná slovenská interpretka Gigi Ann Green dosiahla s debutovým singlom Devil in Disguise veľký úspech, keď zvíťazila v prestížnej britskej súťaži UK Songwriting Contest 2022 v kategórii do 18 rokov (U18). Do finále postúpil aj jej druhý singel Breathless.

TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša. Okrem prvého miesta skladby Devil in Disguise získala Gigi Ann v silnej konkurencii finalistov z Francúzska, Nemecka, Rumunska, Austrálie, Malty a súťažiacich z celého sveta, ktorí nepostúpili do finále, pre Slovensko aj ďalšie prvenstvo. Stala sa historicky prvým umelcom zo Slovenska, ktorý postúpil až do finále tejto súťaže a navyše v nej obsadil aj prvé miesto.

„Úprimne som z toho ešte stále v šoku. Bola som veľmi šťastná už vtedy, keď sa všetky tri piesne, ktoré som vydala minulý rok, prebojovali do semifinále. Je to veľká medzinárodná súťaž v písaní piesní s účastníkmi z celého sveta, z ktorých mnohí už vyhrali národné aj medzinárodné súťaže. Piesne posudzujú odborníci z hudobného priemyslu. Moje očakávania preto neboli veľké, ale chcela som sa aspoň dozvedieť, ako budú na moju tvorbu reagovať mimo Slovenska. Keď som sa dozvedela, že sa skladby Devil In Disguise a Breathless dostali až do finále, bolo to takmer neuveriteľné. A to, že jedna z nich zvíťazila je ako sen hlavne preto, že je to moja debutová pieseň," hovorí o svojom úspechu Gigi Ann.

Súťaž UK Songwriting Competition vznikla v roku 2002 s cieľom objavovať a podporovať nové pesničkárske talenty a propagovať pesničkárske remeslo. V súčasnosti je jednou z najúspešnejších medzinárodných súťaží v oblasti písania piesní na svete. Do 30 kategórií sa každoročne hlási cca 10.000 umelcov z viac ako 80 krajín sveta.