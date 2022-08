Richie z Kroku za krokom po 30 rokoch: Z krpatého mimoňa je ZRELÝ CHLAP… Dejna by bola namäkko!

Postavu Richieho v seriáli Krok za krokom stvárnil herec Jason Marsden a v čase nakrúcania mal 20 rokov. Odvtedy uplynul už nejaká ten rôčik a z nevýrazného krpca vyrástol poriadný kus chlapa... Aj keď pri jeho 160-centimetroch ide skôr o obrazné pomenovanie.

Dnes má herec takmer 50, je otcom dvoch detí a... Vyzerá to tak, že po 11 rokoch vymenil aj životnú partnerku. Už dávno sa totiž neprezentuje fotkami so svojou zákonitou Lindou, ale nežne sa túli k sexi tanečnici, ktorá si hovorí Remy Dee a venuje sa burlesque šou.

No za zmienku stojí aj hercov výzor. Aj po 30 rokoch má v očiach šibalský výraz večného mladíka, hoci jeho čelo už zdobí nejaká tá vráska. Roky a serióznejší vzhľad chcel zrejme získať aj strniskom, ktoré si nechal narásť. No, očarená by bola zrejme aj samotná Dejna!

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram J.M.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram J.M.

Do deja seriálu Krok za krokom vstúpila postava Richieho v 5. sérii, kedy si začal so sestrou svojho kamaráta J.T.-ho, Danou Fosterovou. No a pre mnohých to bol vtedy obrovský šok. Seriálová dvojica totiž nemala absolútne nič spoločné. Napriek tomu kombinácia týchto protikladov fungovala výborne a tvorcovia si postavu popleteného Richa nechali až do poslednej epizódy.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Warner Bros. Television