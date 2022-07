Žena známeho futbalistu NEMÁ ZÁBRANY: Paparazzov odrovnala "HOLÝMI LOPTAMI"!

Wanda Nara je v Európe známa najmä futbalovým fanúšikom. V minulosti bola totiž vydatá za argentískeho útočníka Maxiho Lópeza (38), s ktorým má troch synov. Ten ju paradoxne zoznámil s jej súčasným partnerom.

López a Icardi sa stretli v Barcelone a v Sampdorii ako spoluhráči. Počas pôsobenia v Taliansku sa spriatelili a López pozval Icardiho do svojho domu, kde spoznal aj jeho manželku Wandu. Slovo dalo slovu a milostný trojuholník bol na svete!

FOTO: Wanda a jej manžel Mauro Icardi.

Wanda sa s Maxim rozviedla v roku 2013 a o rok na to si zobrala za muža Icardiho. Ten z nej spravil svoju agentku a dokonca si dal vytetovať mená jej troch synov, ktorých má so svojím ex. Blondínka mu k nim porodila dve dcérky. Nedá sa však povedať, že by ich manželstvo bolo idylické.

Minulý rok totiž Wanda obvinila svojho manžela z nevery. Chvíľu to už vyzeralo, že sa dvojica rozvedie, ale svoj vzťah nakoniec zachránili. Wanda sa každopádne medzi fanúšikmi veľkej obľube neteší.

Galéria fotiek (4) Wanda Nara

Získať si ich ale skúša získať prostredníctvom svojich sociálnych sietí, kde často pretŕča svoje krivky. Tentokrát sa poriadne odviazala na pláži na Ibize, čo dokazujú zábery bulvárnych fotografov. Blondíka totiž v istej chvíli odhodila vrchný diel bikín. Zaujímavé je, že spoločnosť jej nerobil Icardi, ale jej dcéry a kamarát. Ktovie, čo na to povie jej slávny manžel, že sa pred ním pretŕčala s holými vnadami.