“NAHÁ” provokácia hviezdnej Dua Lipy: Vypučila ZADOK na záhadného fešáka a ten… Absolútny nezáujem!

Už budúci víkend sa hviezdna Dua Lipa predstaví v Bratislave na hudobnom festivale Lovestream. Ten do svojho programu zaradila v rámci európskeho turné. Koncom mája ju cesty zaviedli aj do Talianska, kde ju fanúšikovia mali možnosť vidieť rovno na troch koncertoch. No medzi nimi si našla čas aj na kvalitný oddych.

Svedčia o tom paparazzi fotky, ktoré obleteli svetové médiá. Britská speváčka si na nich vychutnáva horúce slnko v talianskom mestečku Portofino. Oblečená v úsporných bikinách si na svojom lehátku hľadá najpohodlnejšie miesto na opaľovanie. No fotografom v tom momente ponúkla aj jednu pikantnú exkluzivitku - pohľad na svoj vypučený zadok v tangách.

Mnohých však oveľa viac zaujal iný detail. Hneď vedľa nej totiž sedel neznámy muž. Mnohí dokonca špekulujú, že by mohlo ísť o speváčkinho nového priateľa. No ak je to pravda, zrejme spolu budú už dlhšie. On totiž takmer nahý zadok kúsok od svojej hlavy úplne odignoroval!