Havária českej herečky: Zázrakom prežila... SYN jej ZOMREL pred očami!

PRAHA - Najhoršie, čo sa matke môže stať! Každý rodič, ktorý prežije svoje dieťa, to má mimoriadne ťažké. Ešte horšie to je, keď ho doslova vidí zomrieť. To sa stalo aj nedávno zosnulej Jane Altmannovej, ktorá o nešťastnej udalosti radšej mlčala. Teraz prehovoril jej manžel.

Jana Altmannová, známa najmä z komédie Babovřesky, prežila v živote obrovskú tragédiu. Keď mal jej syn 20 rokov, viezli sa spolu v aute a mali nehodu. Ona zázrakom prežila, on bol na mieste mŕtvy.

Herečka o nešťastnej udalosti mlčala, no po jej smrti prehovoril manžel. Jiří Altmann mladší sa venoval reštaurátorstvu a práve kvôli svojej práci potreboval vycestovať do Nemecka, kde si chcel zaobstarať istý stroj do svojej dielne. A vzal so sebou aj svoju mamu, ktorá sa vedela dohovoriť po nemecky.

Zdroj: profimedia.sk

Vyrazili v noci a pán Altmann si aj dnes vyčíta, že synovi tento plán nezakázal. „Syn ešte nemal skúsenosti s mikrospánkom. Neodhadol, že sa blíži a že je lepšie na 20 minút zastaviť. A tak sa stalo, že pri Domažliciach za volantom zaspal,” prezradil Jiří starší pre denník Aha!, pričom sa neubránil plaču.

Auto prešlo do protismeru a potom narazilo do stromu. Jiří na mieste zomrel, jeho mama skončila v nemocnici. „Je to už 30 rokov, ale nikdy sme sa z toho nespamätali. Bolo to naše jediné dieťa,” povedal Altmann. Urnu so synovým popolom má stále doma a rovnako to plánuje urobiť aj s popolom nedávno zosnulej manželky. „Boli sme spolu 52 rokov a budeme naďalej spolu,” vyhlásil.

Zdroj: Tv Prima