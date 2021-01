Lesbický sex hviezdy z Titanicu: Vraj nič kontroverzné, ale... Uff!

Dej drámy s názvom Ammonite sa odohráva v 40. rokoch 19. storočia. Ústrednú postavu - paleontologičku Mary stvárnila Kate Winslet, ktorá na nehostinom pobreží mora hľadá fosílie. Zarába si tak na živobytie pre seba i svoju chorú matku. Keď za ňou jedného dňa príde bohatý turista, aby do svojej práce zasvätila jeho manželku Charlottu, nechá sa presvedčiť. Spočiatku neosobný vzťah dvoch žien sa časom mení na silné puto.

Tvorcovia doprali herečkám poriadne odvážne scény. Okrem nahoty sa museli popasovať aj so stvárnením vzájomnej príťažlivosti. Nechýbajú vášnivé bozky a herečky znázornili tiež ako sa orálne uspokojujú.

Vášnivé bozky medzi Kate Winslet a Saoirse Ronan. Herečky stvárnili aj oveĺa odvážnejšie zábery, pri ktorých sa možno mnohí budú červenať. Zdroj: profimedia.sk

Kate odmieta, že by boli scény kontroverzné a opísala ich ako niečo úžasné. „Prečo to nemôžeme jednoducho nazývať vášnivé scény? Prečo musíme zdôrazňovať, že sú to lesbické alebo gay scény? Nepovedali by sme, že heterosexuálny romantický Titanic. Verím, že na obrazovkách bude viac LGBTQ vzťahov,” uviedla v rozhovore pre Baz Bamigboye slávna herečka.

Winslet zároveň komentovala aj to, že sa pred kamerami opäť raz predviedla v Evinom rúchu. Dablérku totiž odmietla. „Bola som nadšená, že môžem predviesť svoje 40-ročné telo po troch deťoch. Rozhodne nevyzerá ako pred 20 rokmi, ale hlavné je, že to bolo autentické,” poznamenala herečka.

Kate Winslet nemala problém vyzliecť sa pred kamerami. Toto je decentný záber. Zo svojho tela predviedla oveľa viac. Zdroj: profimedia.sk

VIDEO: Trailer k filmu Ammonite.