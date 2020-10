Nahé FOTO tehotnej herečky (45): Pred objektívom ukázala VŠETKO!

Chloë Sevigny sa začiatkom mája stala mamičkou synčeka, ktorému spolu s partnerom dali meno Vanja. Slávna blondínka si tehotenstvo celkom užívala a dokonca sa viackrát zahrala na modelku.

Chloë Sevigny a jej partner Sinisa Mackovic sa už pár mesiacov radujú zo synčeka Vanju. Zdroj: Instagram

V týchto dňoch sa ale na internet dostali poriadne odvážne zábery, ktoré Chloë nafotila pre magazín Playgirl v 9. mesiaci tehotenstva. Pred objekivom bez ostychu predviedla nahý zadok a na istom zábere jej okrem pŕs vidno aj intímne partie.

Chloë Sevigny počas tehotenstva nafotila takéto odvážne zábery. Zdroj: Mario Sorrenti pre Playgirl

Herečka v priloženom rozhovore prezradila, že spolu s partnerom po dieťatku veľmi túžili. „Po mojej štyridsiatke nám to akosi nešlo, hoci sme sa aktívne snažili. Mali sme problémy,” priznala Chloë, ktorá napokon otehotnela po divokom večierku. „Bola to noc plná tanca a alkoholu,” dodala známa blondínka. Ako tiež prezradila, partner i jej mama jej so starostlivosťou o bábätko dosť pomáhajú.