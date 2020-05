Legendárny Monk "prehral" boj s vírusom: COVID-19 nerobí výnimky!

NEW YORK - Toto čakal asi málokto! Keď sa pandémia COVID-19 začala šíriť svetom, mnohí prízvukovali, že by bolo fajn osvojiť si návyky seriálového detektíva Adriana Monka. Pre neho sú typické rôzne fóbie a odpor k rušným uliciam, davu ľudí a baktériám. Mnohých preto zaskočilo, že hoci sa detektív vždy dôkladne chránil pred vírusmi, jeho predstaviteľ Tony Shalhoub (66) sa koronavírusu ubrániť nedokázal. Ako ochorenie u neho a jeho manželky prebiehalo?

Tony Shalhoub bol jednou z hviezd, ktoré prijali účinkovanie v programe At-Home Variety Show. Keďže ho celý svet pozná ako čudáckeho detektíva Monka, asi nikoho neprekvapí, že tvorcovia od neho chceli, aby sa vžil práve do tejto legendárnej postavy. „Tento človek stvárnil germofóba roky pred tým, než sa to stalo kľúčom pre prežitie,” poznamenal v úvode moderátor Seth MacFarlane.

Tony Shalhoub ako seriálový detektív Monk. Zdroj: USA Network

Diváci mali možnosť vidieť, ako by sa Monk v aktuálnych časoch pravdepodobne správal. Vo videu sa objavili i jeho ďalší kolegovia z obľúbeného seriálu. Neskôr sa divákom Tony prihovoril a priznal, že spolu so 71-ročnou manželkou Brooke Adams prekonali koronavírus minulý mesiac. „Bolo to pár celkom náročných týždňov. Ale uvedomujeme si, že množstvo iných ľudí to malo s oveľa horším priebehom,” poznamenal slávny herec.

Shalhoub nezabudol poukázať na to, že zdravotníci a hrdinovia v prvých líniách si ozaj zaslúžia náš obdiv, vďaku i potlesk. Vo videu sú tiež spomínané charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú jedincom, na ktorých má pandémia dopad.

VIDEO: Tony Shalhoub sa v relácii At-Home Variety Show opäť vžil do kože Adriana Monka.