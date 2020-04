Známu speváčku uniesli, nadrogovali a znásilnili: Zverejnila mrazivé detaily!

Duffy zaznamenala svetový úspech ešte v roku 2008, keď jej hit Mercy znel z každého rádia. Na výslní bola ďalšie dva roky, no potom bez stopy zmizla. Verejnosti sa opäť prihovorila až po takmer desiatich rokoch, no správa, ktorú oznámila, všetkých doslova šokovala. Mladá speváčka totiž vo februári tohto roku priznala, že sa stala obeťou únosu a znásilnenia. Teraz sa rozhodla odkryť detaily.

„Bolo to na moje narodeniny, v reštaurácii ma nadrogovali, následne mi podávali drogy ďalšie štyri týždne a odcestovala som do cudzej krajiny. Nespomínam si, ako som nastúpila do lietadla, ani na ďalšiu cestu v dodávke. Bola som dovlečená do hotelovej izby a útočník sa vrátil a znásilnil ma. Spomínam si na bolesť a na to, že som sa snažila zostať pri vedomí v izbe po tom, ako sa to stalo. Musela som s ním zostať ďalší deň, nepozrel sa na mňa, musela som vždy kráčať za ním, bola som ako-tak pri vedomí, ale mimo,” opísala speváčka vecne udalosti na webovej stránke duffywords, ktorú založila iba pre tento účel.

Krásna speváčka Duffy sa o peklo, ktoré zažila, rozhodla podeliť so svetom. Zdroj: duffywords.com

Ani po tomto otrasnom zážitku však nebolo jej trápeniu koniec. So svojím trýzniteľom priletela naspäť a následne ju vzal do jej vlastného domu, kde musela stráviť celé 4 týždne, počas ktorých ju držal pod vplyvom drog. Aj preto si na nič z tohto obdobia nespomína. Jasné myšlienky mala iba počas pobytu v cudzej krajine. „Neviem, prečo ma nenadrogoval aj v zahraničí, predpokladám, že mi podával tvrdú drogu, s ktorou nemohol cestovať,” vysvetľuje si tieto okolnosti speváčka.

Duffy pred desiatimi rokmi žala so svojou hudbou úspechy po celom svete. Zdroj: TASR

Z rozprávania vtedy 26-ročnej Britky nie je jasné, ako sa od násilníka opäť oslobodila, no nočná mora pre ňu rozhodne neskončila. Žila v neustálom strachu, opustila dokonca i svoju rodinu a prvé tri roky sa často sťahovala v obavách, že ju útočník opäť nájde. „Vedela som, že som v ohrození života, pretože mi naznačil, že ma chce zabiť.” Až na piaty pokus našla miesto, kde s cíti relatívne bezpečne, no i svoje útočisko si, pochopiteľne, úzkostlivo stráži.

Po Duffy sa jedného dňa zľahla zem. Zdroj: SITA

Osamote strávila takmer 10 rokov a so svojím trápením sa zverila iba psychologičke, ktorá jej pomohla sa s traumatickým zážitkom ako-tak vysporiadať. Aj vďaka nej tak dnes umelkyňa dokáže fanúšikom vysvetliť, prečo o sebe nedala vedieť takmer celú dekádu. Samozrejme, speváčka úzko spolupracovala s políciou, no či násilníka poznala a či sa ho nakoniec podarilo dolapiť, to sa rozhodla nechať zahalené rúškom tajomstva.

Po desiatich rokoch sa krásna Duffy rozhodla prehovoriť. Zdroj: Instagram D.

Aj keď sa zdá, že Duffy je na dobrej ceste všetko prekonať, podľa jej slov to vyzerá, že sa na koncertné pódia zatiaľ vrátiť nechystá. „I keď bolo oslobodzujúce konečne prehovoriť a konečne spievať, hoci len v rádiu, teraz sa vrátim naspäť do ticha.”

img alt=" Po traumatickom zážitku DUffy návrat na hudobnú scénu zatiaľ nechystá." src="https://img.topky.sk/big/2588755.jpg" />