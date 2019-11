Angelina Jolie odhodila zábrany: Nahá rovno na titulke!

Angelina Jolie je atraktívna a zaujímavá žena. Vedomí sú si toho aj tvorcovia magazínu Harper´s BAZAAR. Práve ju si totiž vybrali za hviezdu decembrového čísla.

Pred objektívom fotografa menom Solve Sundsbo sa slávna herečka predviedla vyzlečená. Nahé telo mala prekryté len priesvitnou prikrývkou a pózovala tak, aby jej intímne partie ostali skryté.

Angelina Jolie sa na stránkach magazínu predviedla v Evinom rúchu. Zdroj: Angelina Jolie, foto: Solve Sundsbo pre Harper ´s BAZAAR

Angelina však pred svetom neodhalila len svoje telo. Súčasťou vydania je aj úprimný rozhovor, v rámci ktorého reagovala na rôzne témy. Herečka napríklad prezradila, že na škole nebola veľmi obľúbená.

Jolie tiež priznala, že by rada žila v inej krajine, avšak kým budú jej deti dospelé, mali by bývať tak, aby sa mohli bez problémov stýkať so svojim otcom.

Angelina Jolie je talentovaná a krásna žena. Zdroj: Angelina Jolie, foto: Solve Sundsbo pre Harper ´s BAZAAR