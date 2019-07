LIVERPOOL - Milujem The Beatles. Pre mňa je táto skupina známkou kvality i nadčasovosti. Štyria fešáci z Liverpoolu spôsobili ošiaľ nielen v dobe svojej najväčšej slávy. Dodnes ich geniálne hudobné diela chytajú za srdcia mnohých. Preto som sa tešila na film Yesterday, ktorý sa pokúsil rozvinúť zaujímavú myšlienku. Aký by bol svet bez The Beatles?