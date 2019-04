Dua Lipa chystá niečo nové! Na album si uchmatla tohto známeho producenta

Dua Lipa začala s hudobnou kariérou už ako 14-ročná, keď na službe YouTube zverejňovala coververzie hitov iných speváčok. Jej prvým vlastným singlom bola skladba New Love, ktorú uviedla v auguste 2015. Preslávila sa však najmä skladbou Be The One, ktorú ponúkla v októbri toho istého roka. Na konte má štúdiovku Dua Lipa (2017) a tri EP. Zo spomínaného debutového albumu pochádza singel New Rules, s ktorým sa jej podarilo dobyť UK Chart.

Zdroj: Twitter.com/CLASH