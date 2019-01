Oscarová herečka parádne schudla: Wau, je z nej iný človek!

Že ju vôbec spoznali! Pre herečku Kathy Bates sú roky typické kilá navyše. 70-ročná herečka však v uplynulých mesiacoch podstúpila premenu, vďaka ktorej vyzerá ako celkom iný človek. Dôkazom sú paparazzi zábery, ktoré sa podarilo spraviť v týchto dňoch, keď si známa herečka vyšla na večeru.

Kathy priznáva, že jej pri chudnutí pomohla najmä neter. „Povedala mi to malé tajomstvo, teda to nie je tajomstvo, ale normálna vec, že v určitom momente, keď jete, treba odsunúť tanier nabok, aby si váš žalúdok uvedomil, že mu to už stačí,” poznamenala na margo toho známa herečka.

„Nikdy som nebola v takej dobrej kondícii. Cítim sa skvele. Ako celkom iný človek. Môžem sa hýbať, kráčať. Len ma mrzí, že som to neurobila skôr,” uzavrela spokojná Kathy.

Takto vyzerala Kathy Bates kedysi. Zdroj: SITA

Kathy Bates sa do povedmia mnohých vryla ako tučná pani. Zdroj: SITA

Takto vyzerá Kathy Bates dnes. Zdroj: profimedia.sk