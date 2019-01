Známa americká speváčka je silnou matkou: Chcem, aby to moje telo odzrkadľovalo

"S cvičením som prestala po narodení môjho syna, pretože som ním bola úplne posadnutá. Potom prišiel čas, keď som si povedala, že sa chcem opäť cítiť dobre v niektorých kúskoch z môjho šatníka a chcem byť naozaj silná. Taká silná, aká som aj ako matka, a chcem, aby to moje telo odzrkadľovalo. Keď som začala opäť cvičiť, cítila som sa úžasne. Cvičenie je v mojom prípade trocha sebecké, ale nevidím na tom nič zlé. Dlhujem sama sebe, aby som sa cítila dobre po fyzickej stránke," povedala.

Kelly Rowland, celým menom Kelendria Trene Rowland, sa preslávila v skupine Destiny's Child, s ktorou vydala albumy Destiny's Child (1998), The Writing's On The Wall (1999), Survivor (2001), 8 Days Of Christmas (2001) a Destiny Fulfilled (2004). Ako sólová interpretka má na konte zatiaľ štyri štúdiovky - Simply Deep (2002), Ms. Kelly (2007), Here I Am (2011) a Talk a Good Game (2013). Na konte má štyri ceny Grammy, z ktorých tri získala ako členka Destiny's Child.