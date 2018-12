Syn slávneho herca prevetral svaly: Ženy slintali!

MIAMI - Ten sa mu vydaril! Slávne priezvisko nie je to jediné, čím sa Scott Eastwood (32) môže pochváliť. Syn slávneho herca Clinta Eastwooda (88) totiž skrýva pod šatami svalnaté telo hodné obdivu. Paparazzi ho pred pár dňami zvečnili na pláži a niet pochýb, že mnohé z prítomných žien sa pri pohľade na neho slastne usmievali.

Aký otec, taký syn! Clint Eastwood patril svojho času medzi veľkých zvodcov. Že to so ženami vedel dokazuje aj to, že má sedem detí. Jedným z nich je aj 32-ročný Scott, ktorý kráča v jeho šľapajách.

Scott si zahral vo viacerých počinoch. Spomenúť možno filmy Rýchlo a zbesilo 8, Snowden, Jednotka samovrahov, či Železné srdce. Fešáčik je ale dobre známy aj paparazzom. Tí ho počas uplynulého víkendu zvečnili počas toho, ako si užíval na pláži.

Fešný herec predviedol svalnaté telo, ktoré u prítomných žien určite nezostalo nepovšimnuté. K skupinke relaxujúich krások si dokonca prisadol a pri pohľade na úsmev jednej z nich niet pochýb, že im jeho spoločnosť bola príjemná.

Scott Eastwood skrýva pod šatami takéto dokonalé telo. Zdroj: profimedia.sk

Scott Eastwood sa na nezáujem opačného pohlavia sťažovať nemôže. Zdroj: profimedia.sk