Vojvodkyňa Kate šokovala outfitom: Preboha, niečo tak hrozné na sebe ešte nemala!

Vojvodkyňa Kate býva pravidelne chválená za svoje outfity a jej módny vkus bol ospevovaný už neraz. Pre mnohé ženy je dokonca veľkou inšpiráciou...

Avšak, z kreácie, v ktorej sa predviedla naposledy, by si radšej nemali brať príklad. Kate prišla na slávnostný banket oblečená v róbe svojej obľúbenej značky Alexander McQueen. Niet pochýb, že v 80. alebo 90. rokoch by v takýchto šatách zožala na maturitnom plese úspech. Ale so súčasnými trendami, či nadčasovosťou tento model nemal veľa spoločného.

Myslia si to aj mnohí jej priaznivci. „Kate je krásna žena, ale toto je rozhodne tá najotrasnejšia róba, akú mala kedy na sebe,” znie jeden z mnohých komentárov. „Príšerné! Ani tie krásne šperky to nezachránili,” reagovala istá fanúšička. Našli sa však aj takí, čo si vojvodkyňu zastávali a tvrdili, že je krásna v čomkoľvek. Aký je váš názor?

Je toto tá najhoršia róba, v akej sa Kate doposiaľ predviedla? Zdroj: Instagram

Vojvodkyňa Kate tentokrát výberom outfitu príliš neohúrila. Zdroj: Instagram