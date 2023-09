Gombitová po ťažkej nehode: Ignorovala verdikt lekárov!

Marika Gombitová

Marika Gombitová sa narodila 12. septembra 1956. Ako dieťa navštevovala Ľudovú školu umenia a od 12 rokov vystupovala so svojimi bratmi. Študovala strojnícku priemyslovku.

V roku 1976 sa stala členkou skupiny Modus a čoskoro začala, či so skupinou, či osamote, obsadzovať popredné miesta v súťaži Bratislavská lýra.

Svoj debutový album vydala v roku 1979 pod názvom Dievča do dažďa.

V roku 1981 si spolu s Mirom Žbirkom zahrala vo filmovom muzikáli Neberte nám princeznú.

(Zdroj: ČT)

Ako uvádza agentúra TASR, v 80. rokoch minulého storočia jej vyšli albumy Môj malý príbeh (1981) a Slnečný kalendár (1982). Dvojalbum Mince na dne fontán (1983) jej priniesol Zlatý erb Opusu za najlepšiu nahrávku roka.

Hudobníčka zároveň opustila Modus a vydala sa na sólovú dráhu. Rok nato fanúšikov potešila platňou No.5. Nasledovali albumy Voľné miesto v srdci (1986) a Ateliér duše (1987). Na ňom je aj pieseň Neznámy pár, ktorú nahrala s Karlom Gottom.

Medzi najznámejšie Gombitovej hity z tohto obdobia storočia patria V slepých uličkách (s Miroslavom Žbirkom), Územie zázrakov, Muž nula, Zem menom Láska, Adresa ja, adresa ty, Chlapci v pasci, Správne dievčatá, V období dažďa či Koloseum.

(Zdroj: RTVS)

Deväťdesiate roky reprezentujú skladby ako Babylonia, Dvaja, Úlomky spomienok (pocta čínskej poézii), Paradiso, Zostaň, Mama, kde si?

V roku 2000 zložila aj otextovala pieseň Prosba. Veľký úspech zaznamenali aj duetá s Miroslavom Žbirkom Nespáľme to krásne v nás (2001) a Tajnosľubná (2005). V roku 2007 naspievala skladbu Tak som chcela všetkých milovať (pôvodný názov Sfúkni mi už dych) z muzikálu Adam Šangala.

Titulnú skladbu Ten príbeh za náš sen stál nahrala pre rozprávku Sedem zhavranelých bratov (2015). Objavila sa aj na turné Road to Abbey Road Mira Žbirku (2016) a pri príležitosti 60. narodenín vystúpila na galakoncerte, na ktorom sa okrem nej zúčastnili aj ďalší interpreti z Česka a Slovenska.

(Zdroj: TASR)

Život Mariky Gombitovej navždy poznačila nehoda z novembra 1980. S Modusom vtedy odohrali v Brne koncert, ktorý bol posledný s Mirom Žbirkom v zostave. „V noci po koncerte husto snežilo, nemali sme v Brne ubytovanie, a preto sme sa vydali domov do Bratislavy,” zaspomínala si Marika pre iDnes.

24-ročnú speváčku viezla domov kamarátka Andrea. „Počúvali sme nové pesničky, ktoré mali vyjsť na platni, a rozprávali sme sa. Zrazu sa pred nami na diaľnii objavil veľký snehový jazyk. Auto dostalo šmyk, a pretože okolo novej diaľnice ešte neboli zvodidlá, kotúľali sme sa po poli. Stratila som vedomie a prebrala som sa, až keď sa ma Andrea snažila vytiahnuť spod auta, ktoré ma čiastočne zavalilo,” opísala speváčka.

Ako dodala, musela sa zmieriť s tým, že po nehode už nič nebude tak, ako predtým. „Ale nikdy som nepremýšľala o tom, že by som sa nevrátila k spevu. Dokonca ani po verdikte lekárov, že už nikdy nebudem môcť spievať. Rozhodla som sa to ignorovať a už v nemocnici po operácii, keď mi bolo o čosi lepšie, som si nechala na izbu doniesť gitaru a skúšala som spievať. Začiatky boli veľmi ťažké, ale nevzdala som to. Po prvý raz som na vozíku vystúpila na Bratislavskej lýre len 6 mesiacov po autonehode,” povedala Gombitová.

(Zdroj: Jan Zemiar)