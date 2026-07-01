Nová Elle Woods? Na Reese nemá! Premiéra Pravej blondínky odhalila, kto bol skutočnou hviezdou večera

LONDÝN - Veľký návrat sveta Pravej blondínky mal predstaviť novú tvár kultovej Elle Woods. Namiesto nadšenia však fanúšikovia opäť vytiahli meno Reese Witherspoon, ktorá je podľa mnohých s ikonickou blondínkou dodnes neodmysliteľne spätá. A akoby to nestačilo, pozornosť na londýnskej premiére seriálu Elle napokon ukradla úplne iná žena – modelka Roxy Horner.
Od chvíle, keď tvorcovia oznámili, že mladú Elle Woods stvárni Lexi Minetree, je jasné, že ju čaká poriadne náročná úloha. Reese Witherspoon totiž v roku 2001 vytvorila postavu, ktorá sa stala symbolom sebavedomia, ženskosti aj humoru. Fanúšikovia preto novú herečku od začiatku porovnávajú s hollywoodskou hviezdou a zhodujú sa, že prekonať jej výkon bude mimoriadne náročné. Aj samotná premiéra ukázala, aký silný odkaz po Reese zostal.
Lexi Minetree prišla v ružových archívnych šatách, ktorými vzdala hold pôvodnej Elle Woods. Reese Witherspoon, ktorá je výkonnou producentkou seriálu, navyše prezradila, že novej herečke požičala niekoľko ikonických outfitov zo svojej osobnej zbierky. Je to jasný odkaz, že pôvodná hviezda projektu stojí za svojou nástupkyňou.
Najväčší rozruch na ružovom koberci však spôsobila britská modelka Roxy Horner. Partnerka komika Jacka Whitehalla dorazila v výrazných priliehavých ružových šatách, ktoré dokonale zvýraznili jej postavu. Elegantný strih, výrazná farba a minimalistické doplnky z nej urobili jednu z najfotografovanejších žien večera.
Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili komentáre, že práve ona vyzerala ako skutočná hviezda premiéry. Ružová farba bola počas večera doslova povinnou jazdou, no Roxy ukázala, že menej je niekedy viac. Zatiaľ čo viaceré celebrity stavili na extravagantné modely, ona zaujala čistými líniami a sebavedomým vystupovaním. Módni kritici jej outfit zaradili medzi najvydarenejšie z celej premiéry.
Či sa Lexi Minetree podarí presvedčiť divákov, ukáže až samotný seriál. Už po premiére je však jasné jedno – tieň Reese Witherspoon je aj po štvrťstoročí obrovský. A hoci mala byť hviezdou večera nová Elle Woods, najväčší módny triumf si napokon odniesla práve Roxy Horner.
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