Polícia obvinila Humenčana, za volantom nafúkal viac ako štyri promile

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
HUMENNÉ - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 39-ročného muža z Humenného, ktorý viedol osobné auto s viac ako štyrmi promile alkoholu v dychu. Policajná hliadka ho zastavila v stredu (3. 6.) pred 11.00 h na Štefánikovej ulici v Humennom. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Vodič skončil v cele policajného zaistenia. „Nezodpovedných vodičov pod vplyvom alkoholu či iných psychotropných a návykových látok je na našich cestách čoraz viac. Ide o ľudí, ktorí si pravdepodobne neuvedomujú možné dôsledky svojho rozhodnutia ako pre seba, tak pre nás ostatných,“ dodala hovorkyňa.