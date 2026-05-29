Luciu Bílú manžel dobýjal dlhé roky: O ruku ju požiadal 100-krát... Skončila u veštice!

PRAHA - Lucie Bílá prehovorila o nečakane dlhej ceste k svadbe s Radkom Filipim. Speváčka priznala, že ju partner o ruku žiadal celé roky, až napokon skončila aj u veštice.
Tajná svadba Lucie Bílej a Radka Filipiho prekvapila mnohých fanúšikov, no ešte väčším prekvapením je príbeh, ktorý jej predchádzal. Česká speváčka totiž priznala, že jej dnes už manžel sa nevzdával celé roky a o ruku ju vraj požiadal približne stokrát. Hoci dvojica tvorí pár viac než desaťročie, svadba nebola pre Luciu Bílú automatickou záležitosťou. Speváčka otvorene priznala, že dlhý čas váhala a Radkove romantické pokusy pravidelne odmietala.
Napokon však prišiel moment, keď zmenila názor. „Bolo obdobie, keď ma žiadal každý deň. Požiadal ma asi stokrát a ja som po desiatich rokoch stratila argumenty, prečo vlastne nie,“ priznala speváčka v relácii 7 pádů Honzy Dědka. Do celého príbehu dokonca vstúpila aj veštica. Bílá prezradila, že práve jej slová si dodnes pamätá veľmi živo. „Jedna veštica mi povedala, že si ma nájde muž, ktorý okolo mňa urobí obrovský kruh, ten bude postupne zmenšovať a zmenšovať, až mi ho nasadí. A to sa stalo,“ povedala s úsmevom.
K definitívnemu rozhodnutiu prišlo počas Vianoc v roku 2024. Speváčka opísala aj moment, keď Radkovi konečne povedala vytúžené áno. „Áno som povedala na Vianoce 2024, keď som Ráďovi dala takú striebornú ručičku. Pozeral na to a ja som mu povedala: Tak už áno,“ zaspomínala si. Aj samotná svadba sa niesla v znamení tajomstiev a premyslených plánov. Novomanželia sa snažili všetko utajiť pred verejnosťou aj médiami a podľa speváčky vymysleli viacero fínt, aby nikto nič netušil.
„Rok a pol sme plánovali, ako to urobiť tak, aby to bolo len naše. Pôvodne sme sa chceli vziať doma, ale pán farár nám povedal, že Svätá Hora je miesto, kde sa to dá najlepšie utajiť,“ prezradila Bílá. Nechýbali ani malé klamstvá pre okolie. „Robili sme rôzne finty na ľudí. Napríklad svadobnú kyticu háčkovala kamarátka údajne pre moju sesternicu na Slovensko,“ dodala speváčka. Dnes už má Lucie Bílá aj nové meno v dokladoch. „Volám sa Hana Filipi,“ pochválila sa.
