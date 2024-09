Za vulgarizmus v éteri desaťtisíc pokuty: Julo Viršík by dnes oslávil šesťdesiatku

(Zdroj: Instagram MN)

BRATISLAVA - Keď pred niekoľkými rokmi náhle zomrel, bol to šok. Ako by povedal Julo Viršík († 56), "horší ako trinásťdňová uzávera tunela Branisko." Nie každý mu prišiel na chuť, ale on svojským humorom vtlačil pečať celému slovenskému šoubiznisu.

V internátnom rozhlasovom štúdiu v Mlynskej doline, kde Julo začal svoje mediálne pôsobenie, ho vraj spočiatku k mikrofónu nechceli pustiť. V Šali, kde vyrastal, pochytil lokálny prízvuk, hoci z maďarčiny ovládal len zopár nadávok. Popracoval na svojej výslovnosti a čoskoro ako prirodzená autorita dostal post šéfa programovej sekcie. Dokázal poskladať vysielanie, ktoré bolo zábavné, vtipné, založené na jeho bohatých vedomostiach, vybral hudbu rezonujúcu u poslucháčov. To všetko sa stalo jeho vizitkou všade, kde neskôr pôsobil - v relácii Rádio Elán v Slovenskom rozhlase, v Rock FM Rádiu, v Rádiu Koliba, Rádiu Okey a Rádiu Expres. Do pamäti verejnosti, ktorá možno rozhlas až tak nepočúvala, sa však zapísal najmä ako porotca v súťaži Slovensko hľadá SuperStar. Vždy optimisticky naladený, usmiaty, povzbudzujúci druhých, ale aj prísny a náročný šéf. Sú hlasy a relácie, na ktorých vyrastáte, dospievate a ktoré sú súčasťou vášho života. Viršíkov hlas k nim patril a jeho náhly odchod znamená dodnes pre slovenský šoubiznis skutočnú stratu.

Narodil sa v Nitre, gymnázium absolvoval v Šali a potom vyštudoval žurnalistiku v Bratislave. vPrezývka Párok mu prischla na gymnáziu. Po maďarsky je totiž slovo párok "virsli" a číta sa viršli, Podľa toho ho volali buď Viršli alebo rovno párok. Už počas vysokoškolského štúdia pôsobil v redakcii Pozor, zákruta a potom vo vysielaní pre mládež v Rádiu Elán. V roku 1991 prešiel do vznikajúceho rádia Rock FM, kde mal vlastnú reláciu s hitparádou. Tam vznikol štýl plný informácií, prirovnaní a humoru, ktorým mnohí spíkri moderujú dodnes. Vilo Rozboril o ňom povedal, že Julo bol suverénne najlepším rozhlasovým spíkrom 90. rokov. Do vysielania vniesol bezprostrednosť a ľahkosť. Až natoľko, že si jednoduchší poslucháči mysleli, že si pri ňom môžu dovoliť aj ostrejšie slová. Keď sa jeden z nich dovolal do rozhlasu už po tretí raz a otituloval Jula vukgárnym slovom, Viršík sa nahneval. „Neviem, či by som mal, ale musím to povedať. Ja si myslím, že slovo k...ot do rozhlasu nepatrí,“ povedal vo vysielaní. Riaditeľská rada mu za to naparila historickú pokutu 10-tisíc korún.

Keď sa už etabloval v branži, nezabúdal na tých, ktorí v hudbe či v spíkrovaní len začínali. Kapela Desmod naňho spomína s veľkou vďačnosťou, pomáhal im preraziť v éteri, keď boli ešte neznámou formáciou. Vďaka nemu sa v šoubiznise uplatnil aj moderátor Martin Kontúr. „Pred dvadsiatimi rokmi mi dal úplne prvú šancu. Keby nebolo jeho, možno doteraz dokladám tovar v nákupnom centre niekde v Ružomberku," uviedol. Julov výrazný hlas a najmä kameňáky, ktorými často prešpikoval vysielanie, boli nenapodobiteľné. Dvojičky súťažiace v SuperStar ohodnotil: “Ste ako dve hrozná: jedna hrozná aj druha hrozná…” Neskôr v semifinálových kolách vytvoril špeciálne hodnotenie, podľa ktorého delil súťažiacich na kanóny, pušky a vzduchovečky. Za každým jeho hodnotením však bola cítiť človečina. Julo bol krátko ženatý so zdravotníčkou Andreou, s ktorou mal dcéru Lenku. Neskôr sa oženil s Adrianou a narodila sa mu druhá dcéra Nina. Vedel prepojiť svoje náročné povolanie so starostlivosťou o rodinu a pobytom na chalupe v Malých Levároch, kde športoval, záhradkárčil i pracoval. Tam si ho 26. mája 2021 našla smrť.

Bol zdravý, veselý, nefajčil, nepil a veľa športoval. Vôbec nevyzeral na päťdesiatnika a nič nenasvedčovalo, že by mal zdravotné problémy. Do posledného momentu žil naplno. Ešte v nedeľu moderoval reláciu Twentyfive v Rádiu Expres, kde posledné roky pôsobil. Vrátil sa na chalupu a o tri dni sa to stalo. Sadol si do kresla s tým, že sa akosi necíti dobre. Manželka mu rýchlo poskytla prvú pomoc a volala záchranku, no ani záchranári mu už nepomohli. Predtým v apríli sa dal zaočkovať proti kovidu a po jeho smrti hneď vypukli nepríjemné konšpirácie. Zasiahnuť muselo ministerstvo zdravotníctva. „V prípade úmrtia pána Júliusa Viršíka bola vykonaná pitva. Závery preukázali vážne cievne postihnutie srdca z chorobných príčin, dôsledkom ktorých došlo k zlyhaniu srdca. Očkovanie, ktoré absolvoval pred vyše jeden a pol mesiacom, nie je možné dávať do súvisu s jeho úmrtím,“ uviedol rezort zdravotníctva. S trochou nadsádzky by sa dalo povedať, že obľúbený moderátor Julo Viršík rozdal svoje srdce poslucháčom. Dnes by sa dožil šesťdesiatky. Odišiel príliš mladý.

