Famózna prehliadka Lýdie Eckhardt: Čas posunúť štafetu? AHA, akú novú tvár vytiahla na mólo

Módna šou Lýdie Eckhardt. (Zdroj: Vlado Anjel)

Prvá dáma slovenskej módy nedávno znovu ohúrila veľkolepou módnou prehliadkou s názvom Čas odpovie. A ako prezradila, sama o tom vie svoje. „Človek si, samozrejme, tým vekom trošku mení priority a môžem povedať, že jednoznačne viem, že okrem zdravia, ktoré je úplne hore, je v tesnom závese vnútorné šťastie a dobré vzťahy. Lebo keď nemáte vnútorné šťastie a dobré vzťahy, nemáte ani zdravie,“ prezradila Lýdia, ktorá má jasne stanovené priority.

„Možno človek naozaj prejde raketovou rýchlosťou tým svojim životom, a je to asi tak nastavené, že najprv sa snaží vybudovať si svoju rodinu, svoju kariéru a potom príde obdobie takého ukľudnenia, uvedomenia si možno hlavne toho, že ten čas máme iba na chvíľu zapožičaný.“ V otázke, do ktorého životného obdobia by sa rada vrátila, ak by sa to dalo, má však viac než jasno. „Ja som spokojná, pretože nemôžeme vnímať to obdobie len s tými najväčšími pozitívami, ktoré boli, že bola mladosť, ale možno aj s tými starosťami. Viem si predstaviť, že keby som sa vrátila do takej 30-tky, 40-tky, že by to bolo v plnom rozsahu so všetkým, čo som prežila, teda aj negatívami.“

Na prehliadke Lýdie Eckhardt bolo predstavených 8 kolekcií a diváci mali možnosť vidieť až 80 krásnych modelov. Spestrením a osviežením prehliadky boli aj modely mladej Kláry Bobekovej, ktorá je novou tvárou na slovenskej módnej scéne. A práve Lýdia Eckhard jej adresovala slová, ktoré by chcela počuť každá nádejná návrhárka!

