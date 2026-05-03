ONLINE Trump má na stole návrh Iránu: Ukončí vojnu, alebo príde drsná odplata? USA zbroja spojencov

WEST PALM BEACH - Americký prezident Donald Trump posúdi najnovší návrh Iránu na ukončenie vojny. Uviedol to v sobotu, avšak zároveň spochybnil vyhliadky tohto plánu na prijatie a varoval, že stále existuje možnosť obnovenia útokov na islamskú republiku. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters. Situáciu sledujeme online.

6:00 Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuvajt, Katar s Spojené arabské emiráty v hodnote viac ako 25 miliárd eur. Potvrdil to hovorca rezortu pre tlačovú agentúru DPA.

Vysokopostavený iránsky predstaviteľ v sobotu uviedol, že iránsky návrh zatiaľ odmietaný Trumpom by znovu otvoril lodnú dopravu v strategickom Hormuzskom prielive a ukončil americkú blokádu iránskych prístavov, zatiaľ čo rozhovory o jadrovom programe Teheránu by odsunul na neskôr. „Povedali mi o koncepcii dohody. Dajú mi teraz presné znenie,“ odpovedal Trump na otázku novinárov o návrhu Iránu. Na sociálnej sieti dodal, že si nevie predstaviť, že by bol nový návrh prijateľný a že Irán dosiaľ nezaplatil dostatočnú cenu „za to, čo urobil ľudstvu a svetu za posledných 47 rokov“.

Na otázku, či by mohol obnoviť vojenské údery na Irán, šéf Bieleho domu odpovedal: „To nechcem povedať. Chcem povedať, že to nemôžem hovoriť reportérovi. Ak sa budú správať neprimerane, ak urobia niečo zlé, uvidíme. Je to však možnosť, že by sa mohlo stať.“ Trump opakovane hovorí, že Irán nikdy nemôže mať jadrové zbrane a v piatok vyhlásil, že nie je s najnovším návrhom Teheránu spokojný. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uviedol, že jeho krajina je pripravená na diplomaciu, ak USA zmenia svoj prístup.

Hoci Trump opakovane tvrdí, že sa neponáhľa, je pod domácim tlakom na uvoľnenie Hormuzského prielivu. Jeho Republikánskej strane hrozia negatívne reakcie vo voľbách do Kongresu v novembri. Iránske médiá informovali, že návrh Teheránu má 14 hodov, ku ktorým patrí stiahnutie amerických jednotiek z oblastí okolo Iránu, zrušenie blokády, uvoľnenie zmrazených financií Iránu, zaplatenie kompenzácií, odvolanie sankcií a ukončenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmu pre Hormuzský prieliv.

