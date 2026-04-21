Pozadie ťažkej nehody na juhu Slovenska: Na mieste pomáhala aj zdravotná sestra Andrea! Nemocnica opísala dramatické momenty

NOVÉ ZÁMKY - Víkendová dopravná nehoda medzi Búčom a Bátorovými Kosihami mala silný ľudský príbeh. Medzi prvými bola na mieste tragédie zdravotná sestra z urgentu fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.

O pozadí dramatických udalostí prehovorila samotná novozámocká nemocnica. Tá poukázala na významnú úlohu, ktorú zohrala pri bezprostrednej pomoci ich zamestnankyňa Andrea - sestra z urgentného príjmu, ktorá bola na mieste tragédie medzi prvými. "Bez zaváhania začala boj o život ťažko zranenej osoby a poskytovala neodkladnú pomoc vrátane oživovania až do príchodu záchranárov," uviedla nemocnica. 

Nemocnica pripomenula, že v takých chvíľach rozhodujú sekundy. "A práve jej rýchla reakcia, skúsenosti a odvaha dali zranenému šancu," dodali. "Sme nesmierne hrdí, že aj mimo nemocničných stien stoja naši zdravotníci pevne na strane života. Toto je presne ten moment, keď sa povolanie mení na poslanie. Andrejka, ďakujeme za tvoju pohotovosť, odvahu a ľudskosť," odkázali kolegyni. 

Zdá sa, že v jej prípade nejde o žiadnu náhodu, ale zdravotná sestra je skutočne osobou, ktorá sa vo svojom povolaní a pomoci druhým našla. Svedčia o tom aj komentáre, ktoré pod príspevkom začali rýchlo pribúdať. "Nepoznám ju, ale sme ju už nie raz vychytili na pohotovosti, ona je tak úžasná, fantastická žena - sestrička, šľahá z nej taká energia a dobro, s tou jej fantastickou náladou tak vás spacifikuje, že aj zabudnete, kvôli čomu ste prišli na pohotovosť. Veľká pochvala, robí si svoju prácu fakt s veľkým srdcom. Krásna práca," podelila sa o svoju skúsenosť v diskusii Monika. "Táto sestrička je veľmi milá a ochotná, bodaj by bolo takých viac," pridala sa Katka. "Často chodím s manželom na urgent, bohužiaľ. Máte tam super sestričky ochotné milé ústretové, nápomocné. Vďaka," napísala ďalšia diskutujúca. 

Prezident odhalil s veľmajstrom Maltézskeho rádu pamätnú tabuľu v Topoľčanoch
Ďalšia rana pre záhradkárov: Predpovede varujú pred mrazom aj dnes v noci
