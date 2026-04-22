Režisér Ďurovčík odhalil tajomstvo megahitu The Duchon's: Nebyť tejto náhody...

BRATISLAVA - Ján Ďurovčík už roky potvrdzuje povesť kráľa muzikálu. V rámci "Sezóny návratov" sa do divadla JANART vrátil aj výnimočný projekt The Duchon´s, ktorý má v portfóliu nezameniteľné miesto. Režisér, ktorý je známy svojou tvrdou disciplínou a nekompromisným videním umenia, v otvorenom rozhovore odhalil šokujúce pozadie vzniku tejto šou!
Ján Ďurovčík sa v rámci "Sezóny návratov" vracia s najúspešnejšou šou posledných rokov, ktorá postavila Slovensko na nohy! Legendárny Duchoň je späť, no režisér priznal, že jeho vznik sprevádzalo poriadne bizarné rozhodnutie na dovolenke a jedna obrovská náhoda. „Ja som pred deviatimi rokmi odišiel napísať úplne inú inscenáciu, potreboval som si niečo pozrieť na YouTube a vybehol mi Duchoň – Matka,“ začal svoje rozprávanie Ďurovčík. To, čo nasledovalo, zmenilo jeho plány o 180 stupňov. „Pustil som si to do slúchadla a na tej dovolenke som nenapísal Rasputina, ale napísal som za týždeň Duchoňa. Začínal som počúvať skladby a spadol som na zadok. Prišiel som domov a urobili sme Duchoňa,“ prekvapil slovami o bleskovom zrode The Duchon´s, z ktorého sa stal doslova megahit.
Podľa režiséra boli Duchoňove interpretačné schopnosti niečím "šialeným" a rovnaké uznanie si zaslúži aj tím autorov okolo speváka, o ktorých Slovensko podľa režiséra poriadne ani nevie. The Duchon´s 2 prináša aj šesť nových pesničiek v dychberúcich aranžmánoch. „Chcel som, aby to bolo s úctou ku Karolovi, ale nové,“ vysvetľuje režisér, ktorý si nevie vynachváliť spoluprácu s Tonom Popovičom.
Ďurovčíkove predstavenia pravidelne dvíhajú ľudí zo stoličiek a sála buráca nadšením. „Je to pocit chvíľkového šťastia, ktorý mám. Ten vystrieda samota a všelijaké bolesti, ktoré ja vnímam a ostatní nie. Ale pre tú chvíľu žijem,“ priznal režisér nečakane druhú stránku úspechu. V rozhovore sa však o svojom prežívaní úspechu rozhovoril ešte o čosi viac. Toto ste zrejme o legendárnom režisérovi netušili!