Hviezda Pelíškov Jiří Kodet (†67): TAKTO vyzerá jeho vnučka Sophia (14)!

Jiří Kodet (Zdroj: FS Barrandov)

Jiří Kodet bol uznávaný český divadelný a filmový herec. Bol to syn herečky Jiřiny Steimarovej, brat herečky Evelyny Steimarovej a otec herečky Barbory Kodetovej. A práve Barbora mu na svet priviedla vnučku Sophiu, ktorá je taktiež herečka. Zahrala si už v mnohých počinoch, no teraz najnovšie zahviezdila v jojkárskom seriáli Lovec. Fantasticky tam stvárnila dievča menom Alica, ktorá mala zabiť mladé dievča obvinené z vraždy. Želal si to Rád.

Hranice medzi dobrom a zlom sa v poslednej epizóde stierali... Sophia je už 7 generáciou hercov v ich rodine. Prvú veľkú rolu získala v 14 rokoch a označujú ju v Čechách za naozaj veľký herecký talent. Jej otec je známy huslista Pavel Šporcl. Okrem toho, že jej učarovalo herectvo, vie aj krásne spievať, čo ste mohli na obrazovkách aj vidieť.