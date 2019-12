Výbušný otecko z Pelíškov: Podobný bol aj doma... Týmto historkám neuveríte!

Jiří Kodet sa narodil 6. decembra 1937 do umeleckej rodiny - zo strany matky to boli divadelníci, z otcovej zas výtvarníci. Jeho rodičia sa však rozviedli o on potom žil s mamou, herečkou Jiřinou Steimarovou, jej druhým manželom a dvomi nevlastnými sestrami.

Zdroj: CT

Jeho sestra Julie v knihe Život ve stínu slavného hereckého rodu Steimarů prezradila o hercovi rôzne pikantérie. V priebehu rokov sa však o spomienky podelili aj jeho dve manželky.

Prvej žene Renate spravil scénu snáď ešte horšiu, ako bola hádka o „ňoky” v Pelíškoch. Raz kolegov pozval na srnčie s domácou knedľou. Ona ju však nestihla spraviť, a tak navrhla, že urobí ryžu alebo halušky. „Halušky k srnčiemu na víne? To nebude nikto jesť!” zareval Kodet a pekáč s mäsom vyhodil z okna.

Zdroj: Space Films

Aj druhá manželka Soňa priznala, že doma bola často výbušná atmosféra a nevyhli sa tomu niekedy ani cez Vianoce. A tak ako filme, aj u nich doma vznikali trenice kvôli deťom. „Rozčúlil sa napríklad, keď sa deti nejako nevhodne zatvárili, napríklad pri večeri, alebo keď neboli pri stole v určitý čas a musel na ne čakať. Vyslovene pre maličkosti,” priznala kedysi denníku Aha!

Na Štedrý deň zas nemienil tolerovať, keď sa deti chceli ponáhľať od stola kvôli darčekom. „To nebolo dovolené,” prezradila Soňa.

Iva Janžurová a Jiří Kodet Zdroj: CT

Jiří Kodet pred nakrúcaním Pelíškov prekonal mozgovú príhodu, z ktorej sa ale zotavil. Neskôr utrpel zlomeninu a nastali ďalšie zdravotné problémy. Zomrel 25. júna 2005.