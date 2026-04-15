Gratulácie na ministerstve financií: Kamenického pravá ruka oslavuje jubileum! Dojemný odkaz kolegov

BRATISLAVA – Hoci v bežných dňoch na Ministerstve financií SR riešia diskusie o deficite, neúprosných analýzach a nekonečných tabuľkách, dnes atmosféra v budove rezortu poriadne zmäkla. Dôvod je nanajvýš slávnostný. Štátny tajomník a kľúčový muž ministra Kamenického, Radovan Majerský, oslavuje svoje životné jubileum. K okrúhlej päťdesiatke mu gratuluje nielen šéf, ale celý rezort, ktorý na jeho adresu nešetril chválou.
Na chodbách ministerstva financií sa dnes neriešili len prísne konsolidačné opatrenia či dlhová brzda. Vedenie rezortu sa na chvíľu zastavilo, aby si uctilo jedného zo svojich najvyšších predstaviteľov. Radovan Majerský, ktorý zastáva post štátneho tajomníka, sa dnes oficiálne zaradil do klubu päťdesiatnikov.
„K okrúhlemu životnému jubileu prajeme v mene vedenia rezortu financií aj jeho zamestnancov pevné zdravie, energiu a vytrvalosť, do ďalších desaťročí ešte veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote,“ napísal rezort na sociálnej sieti. Majerský je vnímaný ako pragmatik a odborník, ktorý má na ministerstve pod palcom dôležité procesy spojené s rozvojom Slovenska.
Ministerstvo vo verejnom blahoželaní vyzdvihlo najmä Majerského dlhoročné skúsenosti a rozhľad, ktoré sú podľa vedenia prínosom pre celú spoločnosť. Okrem pracovnej energie mu kolegovia do ďalšej dekády popriali najmä pevné zdravie a vytrvalosť – vlastnosti, ktoré bude pri spravovaní deravej štátnej kasy v roku 2026 nepochybne potrebovať.