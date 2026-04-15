Švédi odrazili ruský úder na elektráreň: Tajná polícia zmarila nebezpečný útok na infraštruktúru

ŠTOKHOLM - Švédska tajná polícia (Säpo) v polovici roka 2025 zmarila kybernetický útok na tepelnú elektráreň na západe krajiny, ktorý uskutočnila skupina prepojená s ruskými spravodajskými službami. Útok sa zaobišiel bez vážnych následkov, uviedol v stredu minister civilnej ochrany Carl-Oskar Bohlin. Informuje o tom agentúra AFP.
Bohlin povedal, že útok zlyhal, „lebo zavedené bezpečnostné systémy fungovali“. Tiež uviedol, že hrozba kybernetických útokov proti Švédsku sa zvýšila od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022, keďže Moskva sa zamerala na krajiny podporujúce Kyjev. „Ukazuje to na zmenené, bezohľadnejšie správanie Ruska, ktoré by mohlo mať potenciálne veľmi škodlivé účinky na spoločnosť,“ povedal Bohlin a dodal, že švédska vláda berie tento vývoj veľmi vážne. „Naša podpora Ukrajiny zostáva neochvejná,“ zdôraznil minister.
Minister civilnej ochrany tiež povedal, že útočníci sa už nespoliehajú len na priame útoky typu DDoS, pri ktorých sa snažia narušiť alebo znefunkčniť webovú stránku, sieť či inú online službu tým, že ju preťažia veľkým množstvom falošných alebo nevyžiadaných požiadaviek, ale zameriavajú sa aj na operačné technológie (OT), ktoré riadia infraštruktúru.
Hrozba pre fyzický svet
Zatiaľ čo útoky DDoS sú relatívne jednoduché, útoky na OT systémy si vyžadujú vyššiu úroveň sofistikovanosti. Podľa Pontusa Johnsona, profesora na Kráľovskom technickom inštitúte (KTH) v Štokholme, sú oveľa závažnejšie, pretože na rozdiel od útoku napríklad na webovú stránku, tieto systémy riadia veci vo „fyzickom svete“.
Bohlin tvrdí, že je dôležité, aby Švédsko informovalo o hrozbách, s ktorými bojuje, a vyslalo útočníkom signál, že „vidíme, čo robia“. „Robíme to tiež preto, aby sme neustále zvyšovali povedomie v spoločnosti, aby sme rozvíjali našu kybernetickú bezpečnosť a kolektívnu odolnosť, a aby sme mohli konať solidárne s našimi spojencami a partnermi,“ konštatoval minister.