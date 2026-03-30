Moderátorka športu ako ste ju nevideli: V priesvitných čipkovaných šatách... Z tých FOTO odpadnete!

BRATISLAVA - Televízna moderátorka Kristína Kucianová je divákom známa najmä ako elegantná tvár športového spravodajstva na STVR. Najnovšie však ukázala aj svoju odvážnejšiu stránku – na netradičnom fotení prekvapila imidžom, ktorý sa výrazne líši od toho televízneho.
Od októbra minulého roka môžete Kristínu Kucianovú vídať pravidelne na obrazovkách STVR. V obľúbenej relácii Góly–body–sekundy nahradila Marianna Ďurianová, ktorá sa rozhodla vrátiť do televízie Markíza. Kristína sa tak rýchlo zaradila medzi známe tváre športového spravodajstva a diváci si ju obľúbili nielen pre jej profesionálny prejav, ale aj prirodzený šarm.
Šport jej pritom nie je vôbec cudzí – práve naopak. V minulosti sa venovala tenisu na profesionálnej úrovni. Aj vďaka tomu pôsobí pred kamerami sebavedomo a presvedčivo. Na televíznych obrazovkách ju diváci poznajú najmä ako elegantnú a upravenú dámu, ktorá preferuje formálny, miestami až konzervatívny štýl. V súkromí však dokáže prekvapiť úplne inou stránkou svojej osobnosti.
Nedávno sa totiž rozhodla pre odvážnejšie fotenie u profesionálnej fotografky Gabriely Mendel, ktoré odhalilo jej ženskosť. Pred objektívom zapózovala v modeli, ktorý sa výrazne líši od jej televízneho imidžu. Zvolila si čipkované šaty, miestami jemne priesvitné, no stále vkusné a estetické. Vyzerá v nich ako totálna bohyňa. Veď pozrite sami.