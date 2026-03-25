Nikolka zo Sľubu aj o úskaliach detskej slávy: Z tohto je malej herečke niekedy SMUTNO!

BRATISLAVA - Slzy radosti aj občasná závisť spolužiakov! Malá Nikolka Urbánková, ktorá hviezdi v seriáli Sľub, otvorene prehovorila o odvrátenej strane detskej slávy. Nikolka totiž odhalila, že hoci ju diváci milujú, realita vie byť chvíľami aj iná...
Cesta malej Nikolky pred kamery bola ako z filmového príbehu. Pôvodne chcela ísť len do reklamy, no po úspešnom konkurze v seriáli nabrali jej kroky celkom iný smer. „Mamina od radosti plakala a o týždeň mi volali, že ma vybrali. Vtedy som prvýkrát od radosti plakala aj ja,“ spomína úprimne pre Topky.sk mladá hviezda, ktorá si na pľaci najviac rozumie so svojím seriálovým tatinom.
Práca v televízii však nie je vždy len o zábave. Deväťročná Nikolka, ktorá nakrúca asi desať dní v mesiaci priznáva, že sem-tam prichádzajú krušné chvíle. „Niekedy pokazím klapku, lebo zabudnem text, a potom mi je smutno, že sa kvôli mne musí celá scéna opakovať,“ hovorí o televíznych skúsenostiach.
Väčšinou si však Nikolka nakrúcanie nesmierne užíva a zakaždým sa na dni strávené na pľaci teší. Ale keď sa vidí na obrazovke, stále tomu nemôže uveriť: „Niekedy sa musím aj štipnúť, či som to naozaj ja, lebo je to taký zvláštny pocit. Som veľmi rada, že som sa tam dostala!“
Talent mladej Piešťanky neunikol ani vedeniu prestížneho hotela Thermia Palace. Radosť a hrdosť z toho, že v ich mestečku sa rodí nová hviezda, má aj riaditeľ hotela Branislav Igaz. „Je to dcéra mojej kolegyne Martiny Urbánkovej. Ešte predtým, ako sa u nás točil film Šviháci, ona už bola zainteresovaná v seriáli Sľub," prezradil riaditeľ.
My sme sa však vrátili späť k Nikolke s otázkou, či túži po dráhe profesionálnej herečky. Zdá sa však, že mladá slečna má ešte veľa iných skrytých talentov. Wau!