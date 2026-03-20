Radosť v rodine Vinczeovcov: K Maxíkovi pribudol súrodenec! Dvojica si adoptovala druhé dieťa

BRATISLAVA - Adela a Viktor Vinczeovci sa netajili tým, že by radi rozšírili svoju rodinku o ďalšieho potomka. Ich túžba sa napokon splnila a k Maxíkovi pribudol súrodenec.
Adela a Viktor otvorene priznali, že prirodzená cesta k rodičovstvu sa im dlho nedarila. Po rokoch, keď sa im nepodarilo otehotnieť, sa rozhodli pre adopciu – krok, ktorý označili za jeden z najdôležitejších momentov svojho života.
Koncom roka 2022 sa im podarilo adoptovať synčeka Maxa. Pár sa dlho tešil na jeho príchod a radosť z nového člena rodiny bola neopísateľná. „Maxík nám zmenil život a otvoril dvere k ešte väčšej rodinnej radosti. Pamätám si presne, ako spal vo vajíčku, aký bol ľahký, ticho dýchal a ja som sa bál, či to celé zvládneme. Prvé prebdené noci, slzy od únavy, smiech aj bez očividného dôvodu. Každý deň ma učí trpezlivosti a pokoju, aj tomu, že nie všetko musím mať pod kontrolou. A dnes už viem, že nezmenil len našu domácnosť, ale hlavne mňa. Je v každej maličkosti, v chaose, v radosti, v tichu aj v hluku,“ napísal pred časom Viktor na svoj Instagram. Manželia Vinczeovci pritom otvorene hovorili, že by radi privítali aj ďalšie dieťa, ak by bola možnosť.
Podľa informácií denníka Nový Čas sa ich sen stal realitou. Vinczeovci sa tešia z ďalšieho dieťatka a rodinné šťastie sa tak ešte viac znásobilo. Presné detaily – pohlavie alebo meno dieťatka – zatiaľ verejne neprezradili. Moderátorka a jej manžel často hovorili, že byť rodičmi je pre nich najväčšia radosť a zmysel života. Príchod Maxa im priniesol množstvo šťastných chvíľ a nový člen rodiny teraz robí Vinczeovcom život ešte šťastnejším.