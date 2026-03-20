Tragická smrť známej influencerky (†23) v Thajsku: Jej mame hrozia miliónové dlhy!

PRAHA – Smútok, bezmocnosť a drtivá finančná dohra! Tragická smrť influencerky Dominiky Elischerovej, známej ako Mína (†23), ktorá zomrela po zrážke s kamiónom v Thajsku, zmenila život jej rodiny na nočnú moru. Mamu zdrvenú smútkom zo straty dcéry teraz sužuje ešte aj hrozba miliónových dlhov!
Náklady na prevoz tela, nemocničnú starostlivosť a záchrannú akciu sú astronomické – odhadujú sa na stovky tisíc až milióny českých korún. „Ešte v piatok, len pár dní pred tou nehodou, som ju radšej osobne pripoistila. Končila jej pôvodná poistka, tak som ešte v ten piatok urobila novú, aby bola úplne v bezpečí. Lenže teraz narážame na kopu papierovania a šialené prieťahy,“ opisuje zdrvená mamička Petra Soukupová Elischerová.
Mína pritom sama nič nevlastnila a na účte mala len zlomok potrebnej sumy. „Ak sa poisťovňa postaví chrbtom, všetky dlhy padnú na mňa…“ priznala matka, ktorá tak zvažuje, že sa vzdá dedičstva, aby sa nedostala do exekúcie. „Nemôžem predsa ručiť za dospelé dieťa, keď mi bude napríklad sedemdesiat…“ dodáva so zlomeným hlasom pre český Blesk.
Mladá MMA zápasníčka pritom v Thajsku nebola neskúsenou turistkou. Poctivo trénovala v miestnych telocvičniach a matka dohliadala na jej bezpečnosť aspoň na diaľku cez videohovory. „Volali sme si každý deň. Mína bola nesmierne opatrná, po tréningoch sa hneď dezinfikovala. Ešte v osudný deň mi ukazovala budhu, nad ktorým sa po daždi objavila krásna dúha. Bola šťastná,“ spomína Petra na posledné spoločné chvíle.
Moment, kedy sa dozvedela, že s jej dcérou niečo nie je v poriadku ju bude mátať do konca života. Mamička Míny bola práve doma so svojou sesternicou, keď sa jej na displeji mobilného telefónu objavilo neznáme zahraničné číslo z Thajska. V prvej chvíli mala obavy, že ide o podvod, a hovor odmietla.
Lenže keď volajúci zopakoval pokus, zdvihla a na druhej strane zaznelo meno jej dcéry a slová o vážnom nebezpečenstve. „To je moment, kedy sa vám úplne zovrie žalúdok. V tej chvíli mi bolo jasné, že sa stalo niečo strašné. Už som vedela, že nejde o žiadny škrabanec,“ spomína Petra na sekundy čírej hrôzy, ktoré jej zlomili srdce ešte predtým, než sa dozvedela úplnú pravdu. Jej milovaná dcérka svoj boj o život prehrala.
A tak Namiesto toho, aby mala Petra priestor na truchlenie, musí sa popasovať s finančnou katastrofou, ktorá jej môže navždy zmeniť život. Práve ono pripoistenie, ktoré malo byť istotou, sa totiž stalo stredobodom vyčerpávajúceho právneho boja.