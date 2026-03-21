Tragická smrť známej Češky (†23) v Thajsku: Posledné minúty jej života... Šokujúce rozuzlenie!

THAJSKO - V uplynulých dňoch zasiahla českú scénu tragická smrť influencerky Dominiky Elischerovej, známej ako Mína (†23). Mladá žena zomrela po zrážke s kamiónom v Thajsku. Zdroj z miesta nehody teraz odhalil nové informácie o osudných chvíľach... Šoférovala vraj bez vodičáku a nehodu zrejme zapríčinila ona!
České médiá v uplynulých dňoch obletela správa o tragickej dopravnej nehode v Thajsku, ktorej účastníčkou bola česká influencerka a youtuberka Dominika Elicherová alias Mína. Jej zdravotný stav bol kritický a napriek snahe lekárov svojim zraneniam napokon podľahla. O tom, čo sa stalo, informovali na sociálnych sieťach jej mama aj kamarát Samir Margina.
Tragická smrť známej influencerky (†23) v Thajsku: Jej mame hrozia miliónové dlhy!
Ten mal byť podľa dostupných informácií na mieste nehode, pri ktorej 23-ročnú ženu zrazilo nákladné auto. Aktuálne sa však dostávajú na povrch nové svedectvá z miesta nešťastia. Priniesol ich český Blesk.cz, podľa ktorých sa Mína na skútri pokúsila o predbiehanie v úseku, kde nemala dostatočný rozhľad a stretla sa s nákladným vozom.
„Bol to riskantný manéver v zákrute. Podľa všetkého sa snažila dostať pred pomalšie vozidlo, ale v protismere sa objavil nákladiak,“ uviedol zdroj z thajského ostrova Koh Samui. Influencerka navyše vraj nevlastnila potrebné vodičské oprávnenie. Aj práve kvôli týmto fatálnym chybám rodine hrozilo, že poisťovna plnenie úplne odmietne a rodine zostanú dlhy za nasadenie sanitky, nemocničnú starostlivosť, uloženie tela a jeho následný prevoz.