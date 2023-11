Surový ÚTOK na slovenského herca: Na ulici ho NAPADOL muž... Kopal ho do tváre!

Ivan Kozák sa v minulosti objavil v šou Česko Slovensko má talent aj v SuperStar. (Zdroj: Tv Joj)

PEZINOK - Oslavy výročia Nežnej revolúcie sa pre slovenského herca Ivana Kozáka (38) zmenili na horor. Priamo na ulici sa totiž stal obeťou chladnokrvného útoku neznámeho muža. Agresor ho kopal do tváre!

O incidente informoval portál cas.sk. Herec sa cestou domov z osláv zastavil v bare na jedno pivo, kde sa v tom čase nachádzal aj agresor. Ten si v podniku Kozáka vyhliadol a počkal, kým sa poberie domov. Počkal pár sekúnd a z baru odišiel aj on. Najprv po ňom kričal a nakoneic sa naňho bezhlavo vrhol. Začal ho vraj kopať do hlavy.

„Ležal som na zemi pred barom, snažil som sa chrániť si hlavne tvár, bola to taká bolesť... Bojím sa, či to vôbec prežijem, akurát idem na vyšetrenia,“ opísal pre portál herec. Všetko to vraj mal vyvolať jeho vzhľad. „Kamarát si dal zo srandy náušnice a ja som bol iba v tielku, a len tak sme sa smiali a robili si šou a ten človek asi usúdil, že som gay a sledoval ma,“ šokoval Kozák.

Ten po útoku skončil s dobitou tvárou a veľkými bolesťami hlavy. Či malo napadnutie na jeho zdravie iba takýto dopad, sa rozhodol pre istotu preveriť aj u odborníkov, kde podstúpil vyšetrenie mozgu. Herec neskrýva strach, o pár dní ho čaká premiéra divadelnej hry, no obáva sa, či sa jej vôbec dožije.

