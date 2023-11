Svedok útoku na slovenského herca: Pred incidentom bol nepríjemný a drzý... Mal by sa uvedomiť!

Herca Ivana Kozáka napadli... (Zdroj: Tv Joj)

Pred pár dňami sme vás informovali o fyzickom útoku na slovenského herca Ivana Kozáka. Agresor ho surovo napadol. Podľa slov umelca ho kopal do hlavy.

„Ležal som na zemi pred barom, snažil som sa chrániť si hlavne tvár, bola to taká bolesť... Bojím sa, či to vôbec prežijem, akurát idem na vyšetrenia,“ vyjadril sa pred časom pre portál cas.sk. Umelec tvrdí, že za všetko mohol jeho vzhľad, keďže mal na sebe iba tielko a jeho kamarát náušnice.

Po tom, ako odišiel z baru, kde zašiel na jedno pivo, si ho agresor vraj vytipoval. „Ten človek asi usúdil, že som gay a sledoval ma,“ šokoval Kozák. Na sociálnej sieti Facebook sa však ozvala svedkyňa incidentu, ktorá tvrdí niečo úplne iné.

(Zdroj: youtube.com)

„Bola som svedkom toho, ako ten dotyčný zbitý pán napádal slovne čašníčku a nielen pri danom incidente, ale aj pred tým, keď sa snažil dostať na kar, ktorý bol za štamgasta, ktorý tam chodil... a už vtedy mu slovne bolo vysvetlené, že tam nepatrí a vyslovene si tam sadol a pýtal si zo stola jesť a povrchne podával 5 €. Opruzoval natoľko, že mu jesť nakoniec ponuknuté bolo... Napriek všetkému sa pripojil do "zábavy" a už vtedy mal na mále... Evidentne nepochopil a situácia sa vyhrotila včera, keď bol neprijemný a drzý... A bolo by vhodné, keby sa daný pán Ivan K. vyjadril k celej situácii, keďže sám dobre vie, ako to vzniklo a bolo. Teda, keď ešte žije...Lebo ísť po 12 hodinách na pohotovosť je tiež diskutabilné,“ vyjadrila sa verejne istá žena.

„No nešiel, lebo bol ožratý. Milý herec chodí tam slopať pivo s borovičkou a potom otravuje ľudí. Tým, že dostal po papuli sa asi teraz chcel len zviditelniť a možno bude žiadať odškodné od pána, ktorý ho zbil. Nehovorím, že je to správne, že ho zbili, ale pán by sa tiež mal uvedomiť. Chodím tam aj ja a je veľmi otravný,“ dodala zase ďalšia.

Na sociálnej sieti Instagram po niekoľkých hodinách zverejnil herec fotografiu z nemocničného lôžka s infúziou v ruke. „Ďakujem vám za starosť, ste užasní. Všetko bude ok, nebojte sa,“ odkázal svojim fanúšikom.