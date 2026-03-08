Veľkolepý ŠTART Let's Dance: PLAČ Pani D a... Genzer totálne PERLÍ, to ako nazval Jablonského?

BRATISLAVA - Dnes odštartovala veľkolepá tanečná šou Let's Dance s podtitulom Gladiátori. Na parket sa postavili celebrity, ktoré si už tanec v súťaži vyskúšali. My vás dnes prevedieme večerom, ktorý bude plný nezabudnuteľných zážitkov!
8. marca odštartovala na markizáckych obrazovkách veľkolepá tanečná šou Let's Dance. Aj tentokrát si mohli diváci vychutnať viacero zmien, ako aj v porote, tak aj v moderátorskej dvojici. Ku stáliciam Tatiane Drexler a Jánovi Ďurovčíkovi pribudli profi tanečníčka Laura Arcolinová a český herec Richard Genzer. Večerom sprevádzajú herci Adam Bardy a Jana Kovalčíková. Na parkete sa v prvom kole predvedú gladiátori – tí najlepší z najlepších.
V úvode sa prihovorili moderátori divákom pred televíznymi obrazovkami. Poukázali na vypredanú arénu plnú fanúšikov. V prvých momentoch mohli diváci vidieť úvodné číslo, kde sa predviedli všetci tanečníci, ktorí sa v tomto ročníku pobijú o kráľa a kráľovnú tanečného parketu. Sálou sa po ich tanci niesli ovácie. Janka a Adam následne predstavila porotu a dala slovo nováčikom. „Držím všetkým palce," popriala Laura Arcolinová. Richard Genzer je na Slovensku rád a poďakoval za pozvanie do tanečnej šou.
Slovo samozrejme dostali aj tanečníci. „Ja som tu za takzvanú tanečnú geriatriu. verím, že ešte aj my porotu prekvapíme a niečo dokážeme," povedal v úvode herec Vlado Kobielsky. Po 17 rokoch si tanečné topánky opäť obul aj Juraj Mokrý. „Je to pôsobivé, samozrejme," zhodnotil. „Je to tá najväčšia česť, o ktorej sa mi ani nesnívalo," priznal herec Jakub Jablonský, ktorý sa na parkete predviedol spolu s Annou Riebauerovou ako prvý. Predviedli dychvyrážajúcu sambu. V aréne sa ozýval po konci tancu veľký aplause. „Ste famózne publikom," odkázal 1500 divákom Jakub.
„Je to skvelé, Prišiel si mi ako vyplašená surikata. Anička, vďaka vám mám rád oranžovú farbu, boli ste ako rozzúrená mandarínka s ADHD," zavtipkoval Richard Genzer na adresu tanečníkov. Tatiana Drexler tanečný pár nešetrila kritikou: „Trošku ešte zlepšiť pohyb tela a bude to fantastické, Kubo. „Choreografia je súca na profi súťaže. Super na prvýkrát," povedala Laura Arcolinová, ktorá vytkla i pár detailov. „Podľa mňa ste odštartovali tento večer veľkolepo. Mne sa to páčilo," odkázal im Ján Ďurovčík. Porota im za tento výkon uštedrila dokopy 28 bodov.