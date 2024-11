STRACH o Petra Jandu (82): Po operácii srdca ĎALŠIE problémy... Záhadná choroba orgánov!

(Zdroj: TASR)

Petr Janda o svojich problémoch so srdcom prehovoril až po pár dňoch pre reláciu Showtime. „Mne bolo fakt tak blbo. Takto mi snáď v živote nebolo, to bola úplná hrôza,“ priznal. A hoci lekári tvrdia, že nešlo o infarkt, okamžite ho brali do nemocnice a musel podstúpiť operáciu. No ani po zákroku nemá pokoj... Ozvali sa totiž iné zdravotné problémy - silné kŕče v bruchu.

Čo je však horšie, lekári nevedia zistiť, prečo ich má. Každý deň pritom podstupuje ďalšie a ďalšie vyšetrenia. „Obe ruky mám už celé rozpichané, nie je už miestečko, kam pichnúť. Nevidno mi žily, takže je to obtiažne do mňa pichnúť,“ povedal Aha! hudobník. Lekári sa zatiaľ len domnievajú, čo konkrétne by to mohlo byť. No stále diagnózu s istotou nevedia stanoviť.

„Bude to vraj buď pečeň, pankreas, obličky alebo žlčník. Zatiaľ nevedia a ja sa z toho po*erem, pretože potrebujem byť zdraví. Mám dosť veľkú zodpovednosť, toľko ľudí je na mne závislých. Fakt som otrávený,“ priznal Janda, ktorý už 2 týždne dodržiava pokoj a správnu životosprávu. Zrušil kvôli tomu dokonca aj všetky večierky, na ktoré bol pozvaný.

Priznáva však, že s tým má veľký problém. Najmä teda s tými eventami. „Keď sa z toho či onoho večierku ospravedlním, tak mi povedia, že ho kvôli mne posunú. To by sa človek zbláznil!“ dodal hudobník.

