STRACH o Petra Jandu (82): Podozrenie na INFARKT... Okamžitá OPERÁCIA!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Ako Petr Janda priznal pre reláciu Showtime televízie Prima, zle mu prišlo minulý týždeň v nedeľu. „Mne bolo fakt tak blbo. Takto mi snáď v živote nebolo, to bola úplná hrôza,“ priznal. Okamžite si preto privolal záchranku a lekári usúdili, že musí ísť okamžite do nemocnice, kde hneď podstúpil aj operáciu.

„Prišli dve záchranky, viezli ma so sirénami. Nebolo to nič milé, nič príjemné. Potom mi teda urobili nejakú rýchlu operáciu, nahodili ma skrátka. Vyrovnali mi ten tep,“ opísal muzikant, ktorého po pár dňoch prepustili do domácej starostlivosti. No hoci zdravotné problémy pripomínali infarkt, vraj to táto diagnóza nebola.

Lekárka mu jeho domienky vyvrátila. „Kecá, určite mám infarkt jak krava,“ smial sa Janda. Zaujímavosťou je, že už o tri dni neskôr Janda odohral koncert. Odborníci ho vraj ubezpečili, že to nebude problém. „Povedali mi, nech sa ničoho nebojím, nech som v pohode, nech normálne hrám,“ dodal.

(Zdroj: TASR)