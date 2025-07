Trápenie partnera Gabiky Marcinkovej: Jeho brat skončil na vozíku po mozgovej príhode!

Miňo Kereš a Gabika Marcinková (Zdroj: Ján Zemiar)

Keď sa ho moderátor Bekim počas rozhovoru opýtal, či mu nerobí problém sedieť na vozíku, Miňo odpovedal úprimne a bez zbytočného prikrášľovania: „Nie, nie, nie! Máme takýto dopravný prostriedok... už nehovorím žiaľ, už sme sa s tým naučili... aj doma. Môj najstarší brat je po mozgovej príhode, už tak dlhšie, ale vie si vyhodiť z kopýtka a to je dôležité,“ povedal choreograf so smútkom aj nádejou v hlase.

Kereš tak ukázal svoju citlivú stránku a fakt, že okrem svetiel reflektorov žije aj realitou, ktorá nie je vždy ľahká. O to viac si cení chvíle, ktoré môže tráviť s rodinou – a najmä so svojim bratom, ktorý aj napriek ťažkému osudu, podľa Miňových slov, nestratil chuť do života.





Miňo Kereš je známy ako jeden z najvyhľadávanejších choreografov u nás, no v posledných mesiacoch sa o ňom hovorí skôr v súvislosti s herečkou Gabikou Marcinkovou. Tá po desiatich rokoch manželstva s hudobníkom Martinom Mihalčínom (Heľenine oči) oznámila rozvod a následne potvrdila, že si s Miňom vybudovali blízky vzťah.

„Áno, je pravda, že sa medzitým stretávame s Miňom Kerešom a že sa medzi nami vyvinul blízky vzťah. Ale ako sa to vyvinie, to ukáže až čas,“ uviedla Gabika. Spoločne tvoria nový pár, ktorý si navzájom poskytuje oporu – a ako sa zdá, v Miňovom živote je takáto opora veľmi dôležitá.





