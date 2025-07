Twiinskin ex Kollárovský bol na liečení: Drinku sa už nedotkne? AHA, čo prezradil známy raper!

Tian Moon (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Tian Moon patrí medzi výrazné tváre slovenskej rapovej scény a stále stúpa vyššie. Na nedávnej párty sa objavil s drinkom v ruke, no paradoxne bol alkohol aj ťažšou témou. A to v súvislosti s jeho speváckym kolegom!

Tian sa na párty skvelo zabával, no prehovoril otvorene aj o démonovi menom alkohol. Ten totiž v minulosti poriadne potrápil jeho kolegu a kamaráta Yaela. „Ten už nepije. Myslím, že to je už rok a musím ho pochváliť, že fakt sa drží a dodržal to slovo, ktoré dal. Keď sme spolu na koncerte, ani ho neprovokujem, nedrinkujem. Z rešpektu,“ dodal a zaspomínal si na začiatky spolupráce. Iniciatíva prišla práve z Tianovej strany: „Napísal som mu v roku 2021 kvôli spolupráci a o dva-tri roky neskôr sme diskutovali, že by mali o mňa záujem ako o ďalšieho intepréta. A takto fungujeme už vyše roka.“

Tian Moon sa tak stal novou posilou slovenského vydavateľstva Illuminate a pridal sa tak k umelcom ako Yael či speváčka Alya. S rapom začínal ešte na strednej škole v malej skupine, no jeho vášeň ho neopustila dodnes – už 11 rokov sa venuje hudbe naplno. V jeho portfóliu nechýba ani spolupráca s Majkom Spiritom, na ktorého nešetril slovami chvály.. „Je veľmi profesionálny, ale aj ľudský. Dá sa s ním porozprávať o všeličom, je dosť sčítaný. Spolupráca bola veľmi príjemná.“ Tian však prehovoril aj o inom spevákovi, ktorý je preňho vzorom. Kto by to tak mohol byť...?

