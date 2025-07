Známej moderátorke VYKRADLI auto: Obrovská ŠKODA, ale... Polícia našla na mieste zlodejovu KRV!

Veronika Farářová (Zdroj: Profimedia)

Prišla nielen o svoje, ale aj požičané! Veronika Farářová je známa ako moderátorka rubriky Život ve hvězdách, ktorá sa vysiela v rámci rannej šou Snídaně s Novou. U našich západných susedov ide o známe meno, a tak nemohla chýbať ani na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlovych Varoch. Jej návrat však sprevádzali veľké nepríjemnosti.

Vykradli jej totiž auto. „Bolo to okolo ôsmej hodiny večer na Letnej. Stačila hodina na to, aby som mala rozbité okno na aute a prišla o veci,“ povedala Super.cz Veronika. „Kabelka, okuliare Louis Vuitton, všetky doklady, peňaženka Celine, golfová palica, oblčenie...“ vymenúva moderátorka vec, ktoré jej z auta ukradli. Dokopy jej vznikla škoda takmer 8000 eur.

„A čo ma veľmi mrzí, sú šaty Poner, ktoré som mala zapožičané na párty. A než som ich stihla vrátiť, sú fuč,“ priznala moderátorka. „Majú tiež veľmi vysokú hodnotu. Keby ich niekto niekde zahliadol, budem vďačná za akúkoľvek správu. Také výrazné šaty sa myslím len tak nestratia,“ dodala Farářová. No zdá sa, že by sa jej veci napokon predsa len mohli nájsť.

Nielen, že medzi nimi boli výrazné dizajnérske šaty, ktoré by v prípade, že by sa objavili na trhu, mohli viesť k zlodejovi, ale usvedčiť by ho mohla aj jeho vlastná DNA. Zlodej sa totiž pri vykrádaní porezal - policajti totiž v aute našli kvapky jeho krvi. „Frajer sa porezal. Zrejme ho nájdu, čo je fajn. S vecami ale vraj počítať nemám,“ dodala.