Český spevák Nikolas Put znie presne ako Karel GOTT! Odkaz tým, ktorí si myslia, že ho kopíruje

Nikolas Put (Zdroj: František Jirásek)

BRATISLAVA - Spieva nestarnúce hity Karla Gotta, no umenie si užíva aj ako divák. Spevák Nikolas Put si nenechal ujsť premiéru svetoznámeho muzikálu CATS a nešetril slovami obdivu.

Muzikál CATS patrí medzi svetové klasiky a jeho návrat na divadelné dosky si nenechalo ujsť mnoho známých tvárí. Nechýbal ani mladý, talentovaný spevák Nikolas Put, ktorého si fanúšikovia v Čechách obľúbili pre jeho interpretáciu nestarnúcich hitov Karla Gotta. Čo však on a CATS? „Aby som povedal pravdu, tak som dostal pozvánku od svojich priateľov a som veľmi rád, že som sa toho mohol zúčastniť, pretože si trúfam povedať, že to je jeden z najkrajších muzikálov, čo som kedy videl. Predovšetkým čo sa týka choreografie, zboru a muziky... Keby som mal klobúk, tak naozaj všetkým účinkujúcim zložím veľkú poklonu, pretože to bol veľký výkon, čo dnes podali,“ nešetril superlatívmi Nikolas.

A dostali sme aj odpoveď, prečo sa Nikolas rozhodol ísť práve v šľapajách Karla Gotta. „Ja som sa narodil do hudobnej rodiny a táto muzika u nás znela od môjho detstva – Elvis Presley, Karel Gott, plno krásnej muziky,“ zaspomínal si spevák. Zlom u neho nastal v pätnástich rokoch, kedy to bol práve Karel Gott, ktorého hudbe Nikolas totálne podľahol. Blízke mu však neboli len tóny, ale aj samotné posolstvo piesní českej hudobnej legendy. „Láska, šťastie, radosť zo života, potešiť poslucháča – sú mi blízke. Tieto hodnoty uznávam a ctím ja, tak by som ich rád chcel o nich spievať.“

Maestra Karla Gotta však osobne nestretol. „Bohužiaľ, v tomto som sa narodil neskoro, už bol starší a nemal som príležitosť sa s ním stretnúť,“ priznal úprimne. „O to viac si vážim priateľov, ktorých okolo seba mám, a ktorí s maestrom Gottom prežili nemalú časť života.“ Spevák však neskrýva radosť zo spolupráce so známymi hudobníkmi ako Helena Vondráčková, či Felix Slováček, ktorý s českou legendou vystupovali dlhé roky. A hoci sa netají tým, že idolom je preňho práve legendárny „božský Kája“, imitovať ho rozhodne nechce. Hlasová podobnosť a prejav vám však vyrazia dych!

Český spevák Nikolas Put znie presne ako Karel GOTT! Odkaz tým, ktorí si myslia, že ho kopíruje (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)