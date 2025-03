Cibulkovej Ninka má 2 roky: LUXUSNÁ OSLAVA v Primaciálnom paláci... Wau, TAKTO to tam vyzeralo!

Dominika Cibulková na slávnostnom uvedení svojej aplikácie (Zdroj: Instagram DC)

BRATISLAVA - Dominika Cibulková vždy oslavuje vo veľkom. Či už ide o krstiny, či narodeniny, usporiada "párty", na ktorú nikto nezabúda. 19. marca mala jej dcérka Ninka 2 roky a už vtedy odhalila zopár detailov, ktoré pre hostí chystá. No a v sobotu to odpálila naplno. Aha, ako to na luxusnom večierku v Primaciálnom paláci vyzeralo!