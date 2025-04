Liv Bielovič (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Život na Slovensku, srdce za oceánom. Herečka Liv Bielovič už nejaký čas žije vo vzťahu na diaľku so svojím americkým partnerom, no do vankúša rozhodne doma neplače!

Herečka Liv Bielovič našla po stroskotanom manželstve šťastie v náručí iného muža. Dvojicu však delí diaľka a nie malá. Muž jej života totiž žije za veľkou mlákou. Napriek tomu, že zaľúbencov delia tisíce kilometrov, Liv tvrdí, že jej to momentálne vyhovuje. V pracovnom nasadení totiž nemá čas na sentiment, a lásku si užíva inak ako väčšina. „Teraz je to fajn... je to také, že ja som tu, on je tam, vieme, ako to je – a myslím si, že tento setup mi momentálne celkom vyhovuje,“ priznáva bez okolkov herečka, ktorá je aktuálne plne vyťažená činoherným projektom pod režijnou taktovkou Jána Ďurovčíka, s ktorým cestuje po Slovensku. „Máme zájazdy – a keď som zaneprázdnená, nemyslím na to, že mi ten partner chýba.“

Pre herečku ide o prvý vzťah na takúto veľkú vzdialenosť a sama nevie predpovedať, kam to povedie. Pri otázke, či by si vedela predstaviť presunúť svoj život do Ameriky, nás však svojou odpoveďou zaskočila. „Bol takýto návrh, ale povedala som zatiaľ nie. Nechcem úplne strihnúť tie väzby, ktoré tu mám. Ja mám Slovensko veľmi rada – je to krajina, kde som sa narodila, mám tu veľa priateľov, pracovné konexie...“

So životom v Spojených štátoch už má herečka skúsenosť, ale či je to miesto, kde by si vedela predstaviť dlhodobý život, je otázne. A ako zareagoval jej partner na odmietnutie spoločného života? Liv v rozhovore prezradila viac!

Herečka Liv Bielovič: Sťahovanie za priateľom do USA? Keď počul VERDIKT, neskrýval šok! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)